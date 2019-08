Meteo a 15 giorni: rottura estiva, finzione o realtà?

L'ultimo mese dell'estate meteorologica (agosto) si avvia verso la conclusione portando in grembo un ventaglio di situazioni meteorologiche ancora non ben definite.

In questi casi, il previsore non si deve limitare allo scenario ufficiale di un modello o alla sua media; l'elaborato va analizzato completamente per poter comprendere meglio quale strada potrebbe seguire l'atmosfera sul medio e lungo periodo.

Analizzando il ventaglio delle corse alternative imbastite questo pomeriggio dal modello americano, emerge in alcune di esse una rottura estiva di tutto rispetto, che inoltre appare e scompare da un paio di giorni anche dallo scenario ufficiale del modello medesimo.

Ecco uno scenario alternativo del modello di oltre oceano che pone la rottura estiva per l'inizio della settimana prossima, in particolare per martedì 27 agosto:

Se le cose andassero in questo modo, l'estate segnerebbe il passo sull'Italia a suon di temporali e aria fresca in marcia da nord a sud.

Altri scenari alternativi propongono invece una rimonta dell'alta pressione azzorriana che devierebbe la colata fresca più ad est, con effetti trascurabili sul nostro Paese.

Analizzando infine la media di tutti gli scenari del modello medesimo per la stessa giornata (martedì 27 agosto), notiamo una via di mezzo tra le configurazioni previste da ogni corsa alternativa; non è detto che sia questo lo scenario più attendibile dato che spesso la natura si muove per estremi senza badare a medie.

Secondo la media degli scenari del modello americano imbastita questo pomeriggio, l'alta pressione delle Azzorre potrebbe essere troppo invadente da consentire un ingresso deciso dell'aria fresca nel Mediterraneo e sull'Italia. Di conseguenza, la rottura estiva verrebbe rimandata a data da destinarsi...

Al momento, le possibilità per una dipartita dell'estate dall'Italia sul finire del mese di agosto sono attorno al 40%, quindi minoritaria rispetto ad un eventuale proseguimento estivo. Vedremo...

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, che vengono continuamente aggiornate:

