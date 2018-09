Meteo a 15 giorni: riuscirà l'autunno ad impadronirsi dell'Italia?

Una bella gatta da pelare per i modelli nel periodo di transizione tra l'estate e l'autunno, ma soprattutto per via degli uragani che creano ulteriore scompiglio tra le maglie degli elaborati.

Ne deriva una situazione molto difficile da decifrare già a medio termine e il previsore deve sbizzarrirsi non poco per trovare una via di fuga a questo groviglio di isobare e colori che cambiano in continuazione.

In questa sede prenderemo in esame la media degli scenari del modello americano che sembra leggermente più stabile nelle sue vedute rispetto ai run ufficiali.

All'inizio della settimana prossima (la prima mappa è valida per mercoledi 19 settembre) l'alta pressione verrà messa un po' alle strette da una vasta circolazione ciclonica fredda presente sul nord Atlantico.

Mancherà ancora la voglia da parte della depressione medesima a sfondare con decisione sul Mediterraneo che resterà sotto una configurazione abbastanza stabile anche se poco solida.

Tre giorni dopo, ovvero nella giornata di sabato 22 settembre, l'azione di erosione da parte delle correnti atlantiche ai danni dell'alta pressione si farà progressivamente più marcata.

In questo frangente, forse, le regioni settentrionali potrebbero essere interessate dai primi transiti frontali, mentre il centro e soprattutto il meridione resteranno tra le braccia di un anticiclone in fase di progressivo invecchiamento.

Secondo la media degli scenari imbastita questo pomeriggio dal modello americano, per avere una definitiva dipartita dell'alta pressione a favore di una situazione più autunnale in Italia bisognerà aspettare l'ultima settimana di settembre (terza mappa).

Si tratta ovviamente di proiezioni alla lontana che andranno rivisitate alla luce delle nuove emissioni modellistiche.

RIASSUMENDO: fino a giovedì 20 settembre bel tempo quasi ovunque e clima abbastanza caldo; successivamente lento peggioramento ad iniziare dal nord che dovrebbe poi estendersi a tutta la Penisola a partire da lunedi 24 settembre.