Meteo a 15 giorni: ripetute occasioni per piogge e clima fresco

L'autunno proverà ad entrare nel vivo della scena italiana, scacciando gli ultimi tepori tardo-estivi che ancora aleggiano da nord a sud; lo farà nel breve termine con una prima perturbazione seguita da aria fresca, ma ancor più nel medio e lungo periodo.

Ci teniamo a precisare che l'eredità lasciata dall'uragano Lorenzo è ancora presente nelle elaborazioni in quanto il suo percorso di senescenza e dissipazione non si è ancora concluso. Di conseguenza saranno ancora possibili cambiamenti anche abbastanza drastici negli scenari modellistici nei prossimi 2-3 giorni.

Detto ciò, la media degli scenari del modello americano imbastita questo pomeriggio spiana la strada all'autunno sull'Italia. Ecco la situazione sinottica prevista per mercoledi 9 ottobre:

La situazione prevista è quantomeno singolare: ponte di alta pressione dall'Atlantico alla Russia ed aria fredda di matrice orientale a formare depressioni in sede italica e mediterranea.

Questa situazione, oltre a portare un generale calo delle temperature, sarebbe artefice di fenomeni anche intensi su buona parte della nostra Penisola stante il contrasto tra la suddetta aria fredda e le calde acque del Mare Nostrum. Sulle Alpi arriverebbe anche la neve a quote non elevate per il periodo.

Se ci spingiamo oltre...fino alla metà del mese, la situazione non sembra cambiare nella sostanza; ecco il quadro previsionale imbastito dalla media americana per lunedi 14 ottobre:

Alta pressione delle Azzorre posta in pieno oceano e depressioni a fare la spola tra il Mediterraneo e l'Italia. Anche questa situazione darebbe adito a tempo molto instabile e fresco sulla nostra Penisola, specie al centro e al meridione.

