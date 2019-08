Meteo a 15 giorni: resta in piedi l'ipotesi di una ROTTURA STAGIONALE dopo il giorno 20

Le correnti occidentali che stanno traghettando questo frangente di estate agostana ci accompagneranno fino a dopo il periodo di Ferragosto. Successivamente potrebbe avvenire un guasto abbastanza serio delle condizioni meteorologiche ad iniziare dalle regioni settentrionali.

Sussistono ancora differenze talora marcate tra un elaborato e l'altro in merito al periodo in questione, ma l'ipotesi di una rottura in terza decade per il momento resta in piedi.

La prima mappa mostra la situazione prevista dal modello americano per sabato 17 agosto:

Si nota un'estate ancora in sella con il flusso atlantico che scorrerà a nord dell'arco alpino, lambendolo ogni tanto con qualche temporale. In resto d'Italia resterà tra le braccia del solleone con temperature anche piuttosto elevate al sud e sulle Isole.

Volgendo lo sguardo oltre e arrivando a martedì 20 agosto, la situazione inizierà a cambiare:

Dalla mappa risulta abbastanza evidente il lento declino dell'alta pressione sul Mediterraneo sotto i colpi dell'aria fresca di matrice nord atlantica (frecce blu). In questo frangente, il tempo inizierebbe a peggiorare al nord e su parte del centro con l'arrivo dei primi temporali, mentre la situazione resterebbe abbastanza stabile altrove.

Il tracollo estivo vero e proprio potrebbe materializzarsi successivamente. A titolo di esempio, ecco la mappa estrapolata per la giornata di giovedì 22 agosto:

L'alta pressione delle Azzorre potrebbe puntare a nord, attivando sul suo fianco destro una discesa di aria fresca che si getterebbe nel calderone mediterraneo, attivando contrasti e maltempo; vedremo se le cose andranno realmente così...intanto continuate a seguire i nostri aggiornamenti.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, che vengono continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI

Altre località: www.meteolive.it