Meteo a 15 giorni: quiete mediterranea VIOLATA da FREDDO e MALTEMPO

L'inverno crudo...quello delle grandi occasioni, che ci fa alzare gli occhi verso un cielo carico di neve, sbirciando ogni tanto un termometro per avere conferma che il "miracolo bianco" si potrà compiere a breve.

Tutto ciò potrebbe diventare realtà a metà della settimana prossima, con un continuum che si estenderà probabilmente fino ai primi giorni di febbraio.

La situazione è in evoluzione, ma le carte imbastite oggi dai modelli sentenziano un succulento impianto invernale che agirà non solo in Italia, ma su buona parte del nostro Continente.

La prima mappa, valida per sabato 26 gennaio, promette freddo, vento e neve su molte regioni che in questo frangente sarà più abbondante sui settori adriatici e il meridione. Si tratterà però di un passaggio democratico in quanto anche il nord potrebbe avere la propria dose di neve tra mercoledi 23 e venerdì 25 gennaio (si legga a tal proposito la Sfera di Cristallo).

Successivamente, dopo una fredda pausa con pochi fenomeni, la palla nevosa potrebbe tornare alle regioni settentrionali che attorno alla fine del mese potrebbero essere ricoperte da una nevicata davvero abbondante (seconda mappa)

Al centro e al meridione le correnti più miti e umide meridionali potrebbero determinare un temporaneo aumento delle temperature, ma sotto l'egida di forti condizioni perturbate specie sulle regioni che si affacciano sul Tirreno.

Insomma, la situazione per i prossimi giorni si farà davvero interessante ed intrigante. La palla passerà ora a voi: restate sempre sintonizzati su MeteoLive per cercare di carpire gli eventuali cambiamenti che saranno resi espliciti dalle prossime elaborazioni.

