METEO a 15 giorni: quasi tutti sotto l'alta pressione, ma ATTENZIONE all'aria FREDDA al sud

L'alta pressione non ne vuol sapere di schiodarsi dal nostro Continente; con la sua longa manus abbraccerà anche l'Italia, lasciando parzialmente scoperto solo il basso Adriatico e le regioni meridionali e acuendo quindi la siccità al nord, specie sulle zone di pianura del nord-ovest (e anche i rilievi del Piemonte).

La media degli scenari del modello americano, per altro sovrapponibile al suo run ufficiale, mostra per mercoledi 27 marzo un vasto anticiclone garante di tempo stabile soleggiato che dall'Europa centrale ingloberà quasi tutta l'Italia:

L'aria fredda sarà relegata ad est di questa gigantesca isola di bel tempo. Nel suo moto da nord verso sud potrebbe toccare le regioni del basso Adriatico e il meridione; su questi settori avremo un po di vento, molte nubi e un modesto calo delle temperature in un contesto comunque asciutto.

L'alta pressione manterrà inalterata la sua posizione addirittura almeno fino al termine della settimana prossima; ecco la media degli scenari del modello americano imbastita questo pomeriggio per venerdi 29 marzo.

Rispetto all'immagine sopra cambierà ben poco: solo il basso Adriatico e parte delle regioni meridionali saranno sotto un debole ritorno freddo da nord-est con la possibilità di qualche annuvolamento; su tutte le altre regioni avremo tempo stabile, soleggiato e anche molto mite specie al nord.

Quando inizierà a cambiare la situazione? La mappa relativa alle probabilità di avere piogge superiori a 5mm calcolata tra tutti i possibili scenari del modello americano per sabato 30 marzo mostra una probabilità di pioggia, peraltro intorno al 40-50%, solo in prossimità dell'arco alpino occidentale.

Su tutte le altre regioni la probabilità di avere piogge degne di questo nome resterà bassa o addirittura nulla; come abbiamo già accennato, per le piogge primaverili si spera nel mese di aprile...

MeteoLive continuerà però ad analizzare e monitorare la situazione alla ricerca di uno sblocco di questa situazione molto siccitosa per il nord e per parte del versante Tirrenico delle regioni centrali e tenendovi aggiornati costantemente.