Meteo a 15 giorni: quando usciremo dalla forte ondata di CALDO?

Il caldo torna a fare paura; dopo lo stemperamento documentato dalle mappe negli ultimi due giorni, quest'oggi molte elaborazioni sono tornate a proporre temperature abbastanza preoccupanti specie al nord e al centro.

Il tempo per un nuovo ridimensionamento non manca, ma nolenti o dolenti, l'ondata di caldo inizia a prendere forma anche su mappe non eccessivamente distanti.

Queste sono le anomalie termiche previste in Italia per l'ultimo sabato del mese, ovvero il 29 giugno:

Su alcune zone del Piemonte e nelle aree interne della Toscana si arriverà ad avere fino a 10° in più rispetto ai valori normali di questo periodo; quasi tutto il centro, la Sardegna e il settentrione (a parte le zone già citate) presenteranno anomalie al rialzo tra 7 e 9°.

Andrà leggermente meglio al meridione, dove le anomalie rispetto alla media saranno di "soli" 5-6° nelle zone contrassegnate con il colore arancione, minori invece sul resto del mezzogiorno.

Per completezza vi mostriamo anche il quadro delle temperature a 1500 metri per la giornata medesima, ovvero sabato 29 giugno:

La media degli scenari del modello americano mostra isoterme a 1500 metri comprese tra + 20 e + 22, corrispondenti a 34-36° a livello del suolo. Notate come alcune zone del meridione subiscano un'influenza più marginale, con isoterme alla medesima quota comprese tra + 19 e + 20° ( 32-34° al suolo).

Quando ne usciremo? Il modello americano, per fortuna, continua a proporre un abbattimento dei valori termici sull'Italia nei primi giorni di luglio ad iniziare dalle regioni settentrionali. Ecco le temperature a 1500 metri previste per mercoledi 3 luglio:

Beneauguranti frecce blu testimoniano l'ingresso di aria più fresca atlantica nel cuore del Continente. Anche in Italia l'isoterma + 20° a 1500 metri, che è un po' il confine tra il caldo moderato ed intenso, dovrebbe ripiegare verso il nord Africa.