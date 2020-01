Meteo a 15 giorni: quando potrà cambiare la situazione?

Giorno dopo giorno la stagione invernale scivola via come se niente fosse, tra nebbia, inquinamento e pochissimi fenomeni. Non è la prima volta che ci soffermiamo a commentare l'inesistenza del trimestre freddo sulla nostra Penisola.

E' sacrostanto pensare che l'Italia abbia un clima nel complesso mite e di conseguenza sia soggetta a periodi in cui l'inverno può latitare; l'anomalia sta nella persistenza di queste situazioni, che una volta insediatesi sul Mediterraneo mettono il pilota automatico e proseguono all'infinito, magari fino a stagione terminata.

Ci auguriamo ovviamente che ciò non avvenga; il tempo per rimettere le cose a posto non manca, tuttavia siamo consapevoli che almeno fino al 20 gennaio i cambiamenti saranno pochi sia sulla scena italiana che europea.

Ecco la solita alta pressione che impererà quasi indisturbata sull'Italia nella giornata di lunedi 20 gennaio:

Fino a questa data, ovvero per i prossimi 10 giorni, l'alta pressione non mollerà la presa dall'Italia e dal Mediterraneo; vi potrebbero essere disturbi forieri di qualche debole precipitazone, ma l'anticiclone rimetterà sempre le cose "a posto" dettando la legge della stabilità da nord a sud.

Quando potrebbe cambiare la situazione? Analizzando gli scenari alternativi del modello americano previsti per l'inizio della terza decade mensile, si evince uno spostamento dei massimi di pressione piu ad est; ecco la situazione estrapolata dal modello medesimo per giovedi 23 gennaio:

Lentamente, le correnti atlantiche potrebbero crearsi un varco verso l'Italia con la complicità di alcuni sistemi frontali. Si tratta solo di una possibilità che però è bene segnalare. Nei prossimi giorni vedremo se confermare o smentire questa linea di tendenza.

