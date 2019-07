Meteo a 15 giorni: qualche TEMPORALE a spasso per l'Italia sotto una condizione termica normale

Niente caldo intenso all'orizzonte; solo un normale decorso estivo che porterà ovviamente temperature anche elevate, ma rientranti nei ranghi della classica estate di luglio sul nostro Paese.

Ad ovest del Portogallo sparirà la lacuna barica responsabile delle ondate di caldo che abbiamo avuto fin'ora; al suo posto avremo un reddivivo anticiclone delle Azzorre che pur mantenendosi defilato ad ovest con la sua parte più forte, riuscirà a condizionare il tempo anche dalle nostre parti.

Ecco la situazione barica prevista dal modello americano tra una settimana esatta, ovvero per la giornata di martedi 16 luglio:

Sull'Italia, come anticipato, non aspettiamoci una situazione molto stabile. Resterà difatti in piedi una piccola ansa depressionaria che potrebbe accendere qualche temporale nelle aree interne e montuose nel pomeriggio, con eventuali sconfinamenti verso pianure e coste in un contesto termico normale.

Notate l'alta pressione delle Azzorre in basso a sinistra che si contrapporrà al flusso atlantico in marcia verso le Isole Britanniche. L'alta pressione africana se ne starà invece a casa sua, senza intervenire sulla scena italiana e mediterranea.

Proseguendo la nostra analisi, ecco la situazione barica attesa per giovedi 18 luglio:

Pochi i cambiamenti con l'Italia che resterà ingabbiata in una piccola ansa depressionaria foriera di potenziali condizioni instabili nelle aree interne durante il pomeriggio, sempre accompagnata da temperature non eccessivamente alte.

Volgendo ulteriormente lo sguardo a prua e arrivando al penultimo fine settimana di luglio, il modello americano per domenica 21 giugno contempla una nuova rimonta dell'alta pressione sul Mediterraneo con clima stabile e caldo:

Nonostante il sole dardeggiante da nord a sud, le temperature non dovrebbero discorsarsi troppo dalle medie del periodo anche se una puntata al rialzo in questo frangente sarà possibile. Vedremo...