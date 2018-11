Meteo a 15 giorni: probabile fase mite, ma non dovrebbe durare a lungo...

Quest'oggi vi presentiamo una mappa emisferica del modello americano valida per sabato 1 dicembre. Si nota un vortice polare che tende ad un fisiologico ricompattamento dopo i disturbi avuti nel mese di novembre.

C'è ancora indecisione sul grado di compattamento del vortice medesimo, ma quando succede ciò, l'Europa centro-meridionale e l'Italia vengono interessate da un clima mite o anticiclonico.

Si consiglia di ingrandire l'immagine per avere un migliore riscontro visivo ; l'Italia si trova in basso e al centro dell'immagine dove vedete l'aria mite oceanica in ingresso dall'Europa occidentale.

In altre parole, tra la fine di novembre e i primi giorni di dicembre è probabile una fase mite, ma stando alle mappe attuali, non del tutto anticiclonica.

L'alta pressione sarà complessivamente debole e spesso surclassata da un flusso occidentale teso che trasporterà veloci sistemi frontali verso l'Europa centrale e l'Italia.

La mappa relativa a martedi 4 dicembre mostra uno di questi fronti in azione al nord e al centro. Si tratterà di perturbazioni veloci che però potrebbero portare qualche pioggia ed alcune nevicate lungo la chiostra alpina, il tutto in un contesto termico mite.

Si andrà avanti in questo modo per buona parte della prima decade dicembrina; a seguire le cose potrebbero cambiare, ma è davvero presto per parlarne adesso. Si leggano comunque qui tutti i dettagli a riguardo: http://www.meteolive.it/news/In-primo-piano/2/nuovi-eventi-freddi-nella-prima-decade-di-dicembre-guardate-questo-grafico-/76307/