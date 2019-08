Meteo a 15 giorni: prima settimana di settembre con note instabili sull'Italia

Tra meno di una settimana l'estate meteorologica lascerà il testimone all'autunno (meteorologico)...una ventina di giorni in anticipo rispetto alla più nota scadenza astronomica (21 settembre).

L'estate sull'Italia dovrebbe reggere fino al termine di agosto; nella prima decade di settembre la bella stagione accuserà i colpi inferti dalle correnti nord atlantiche con note instabili che si manifesteranno soprattutto al nord e al centro.

La media degli scenari del modello americano valida per mercoledì 4 settembre mette in luce ciò che abbiamo scritto poco sopra:

L'alta pressione africana tenderà a ritirarsi verso i propri territori di origine. Di rimando, l'alta pressione delle Azzorre dovrebbe pavoneggiarsi, ma la parte più forte resterà ancorata al vicino Atlantico e l'Europa occidentale.

Più ad est, il colosso di bel tempo farà affluire correnti fresche settentrionali che entrando nel Mediterraneo potrebbero creare una blanda struttura depressionaria foriera di tempo instabile e non caldo sui nostri lidi.

L'azione stabilizzante azzorriana, secondo la media degli scenari americana, più che avanzare verso l'Italia potrebbe indietreggiare verso l'oceano nell'arco della prima decade settembrina, aprendo scenari sempre più instabili per il nostro Paese.

Se con un balzo virtuale ci proiettiamo a sabato 7 settembre, la suddetta media ci propone oggi una situazione instabile e abbastanza fresca sull'Europa centrale e l'Italia nel periodo suddetto:

In sostanza sembra che l'azione destabilizzante delle correnti atlantiche ai danni dell'estate italica possa divenire progressivamente più ficcante con temporali via via più diffusi e cali termici sempre più consistenti.

Si tratta ovviamente di una linea di tendenza a lungo termine che dovrà essere rivisitata con le prossime emissioni dei modelli. Continuate pertanto a seguirci.

