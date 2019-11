Meteo a 15 giorni: prima decade di dicembre all'insegna della variabilità

Si partirà con il maltempo per passare successivamente ad una fase anticiclonica stabile; a seguire potrebbe arrivare anche un po' di freddo. A rigor del vero, non possiamo affermare che la nostra Penisola stia vivendo un periodo meteorologico statico e monotono.

L'inizio della prossima settimana potrebbe essere ancora all'insegna del maltempo su molte regioni. La media degli scenari del modello americano valida per mercoledi 4 dicembre mostra il Mediterraneo centro-orientale tra le grinfie di una depressione.

Prima che l'alta pressione si distenda su di noi, avremo ancora tempo perturbato e anche abbastanza freddo specie al centro e al meridione. Notate inoltre il notevole rinforzo del getto alle alte latitudini che farà coricare l'alta pressione delle Azzorre verso l'Europa centrale.

Due giorni dopo, ovvero venerdi 6 dicembre, l'alta pressione darà una spallata al maltempo italico deviandolo verso levante. Al suo posto si stabilirà una zona anticiclonica che garantirà un miglioramento del tempo unitamente ad un clima piuttosto mite.

Notate il flusso occidentale che scorrerà quasi rettilineo sull'Europa centro-settentrionale. Tutto ciò farà dormire sonni tranquilli al Mediterraneo e all'Italia, che seranno abbracciati dal bel tempo e dalla mitezza (nebbia a parte).

Questa situazione andrà avanti per qualche giorno. A seguire la massa stabile anticiclonica si trasferirà in sede iberica e la corrente inizierà nuovamente ad ondulare anche se non vistosamente. Ecco la media degli scenari del modello americano valida per lunedi 9 dicembre:

L'Italia si troverà esposta a correnti nord-occidentali moderatamente fredde ed instabili che apporteranno qualche fenomeno specie al centro e al meridione, unitamente a locali nevicate in prossimità della dorsale appenninica; in altre parole, sull'Italia potrebbe arrivare un po' di freddo...

