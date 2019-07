Meteo a 15 giorni: prima decade di agosto un po' INSTABILE specie al NORD

La prima decade di agosto porterà in grembo una veloce ondata di caldo che interesserà le Isole, il Meridione e parte del centro sul finire di questa settimana. Successivamente, si aprirà un periodo dominato da correnti relativamente piu fresche provenienti dall'Atlantico, che si faranno sentire soprattutto sull'Europa centrale e in buona parte anche sul nord Italia.

Ecco la situazione prevista per martedi 6 agosto:

Si nota la fascia delle alte pressioni un po' bassa di latitudine in rapporto al periodo in corso. Le correnti occidentali dall'Atlantico domineranno in maniera praticamente indiscussa il tempo delle medie latitudini, con frequenti estensioni alle aree dell'Italia settentrionale.

Oltre ad avere temperature non troppo elevate, sarà probabile un'intensificazione dell'attività temporalesca al nord e nelle aree interne del centro; il meridione vedrà invece un calo termico associato ad una maggiore ventilazione e basso rischio di fenomeni.

Sul finire della prima decade agostana, l'alta pressione potrebbe riprendere coraggio e riccacciare le correnti atlantiche più a nord; questa è la situazione prevista per sabato 10 agosto:

L'alta pressione potrebbe nuovamente impadronirsi dell'Italia dettando legge da nord a sud con sole e caldo. Solo le zone interne e i rilievi potrebbero essere interessatida qualche temporale di calore, in attenuazione in serata.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, che vengono continuamente aggiornate:

