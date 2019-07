Meteo a 15 giorni: prima decade di agosto in compagnia di un'estate NORMALE?

Tra ondate di caldo atroci e fenomeni temporaleschi sopra le righe, la voglia di vivere un'estate piu normale è nei pensieri di tutti.

Premettendo che il concetto di "normalità" nella meteo non esiste, si auspica che il proseguo stagionale sia un po' meno estremo e che conceda quel giusto mezzo di caldo e temporali che un tempo era sicuramente più presente.

I temporali intensi (speriamo non troppo) attesi per il prossimo fine settimana spazzeranno via la calura opprimente dall'Italia. A seguire l'estate continuerà, ma dalle mappe emergono toni meno acuti dal punto di vista termico e con qualche temporale garantito, specie al nord.

La mappa termica prevista per venerdi 2 agosto mostra il caldo intenso sempre arroccato tra il Marocco, la Spagna e il Mediterraneo occidentale:

In Italia, a parte le due Isole Maggiori, il caldo non dovrebbe essere eccessivo specie al nord, che potrà beneficiare di qualche temporale specie sulle Alpi.

Volgendo lo sguardo oltre e arrivando a martedi 6 agosto, si nota una buona fluidità di movimento delle correnti sull'Europa centro-settentrionale:

L'ingerenza di masse d'aria di origine atlantica (frecce blu) manterranno l'alta pressione in posizione di riposo, senza ulteriori puntate verso nord. In questo modo, il tempo al centro e al meridione sarà stabile e moderatamente caldo, mentre il settentrione verrà di tanto in tanto raggiunto da qualche temporale dovuto ad infiltrazioni fresche atlantiche.

Sul finire della prima decade di agosto, precisamente giovedi 8 agosto, una blanda ondulazione del getto farà salire in parte l'alta pressione che tornerà a coprire quasi tutta l'Italia con temperature piuttosto elevate:

Resterà comunque fervente l'azione depressionaria sul centro e sul nord Europa; di conseguenza l'eventuale elevazione dell'alta pressione e del caldo verso nord non dovrebbe essere duratura.