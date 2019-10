METEO A 15 GIORNI: prende corpo l'ipotesi di un ottobre instabile

Il tempo previsto nel lungo termine, rimane lontano dagli scenari di anticiclone a cui siamo stati abituati negli autunni degli scorsi anni; ottobre 2019 sembra intenzionato a fare la differenza, mostrando un netto ribassamento del fronte polare che è già in atto in questi giorni e che probabilmente, scandirà i ritmi del tempo atmosferico anche nel prossimo futuro. Sebbene in ritardo sulla tabella di marcia, il Vortice Polare è previsto in graduale raffreddamento, in questo modo verrà favorito lo sviluppo delle cosiddette onde di Rossby con carattere sempre più pronunciato, in grado di conquistare anche le basse latitudini d'Europa.

A tal proposito, alcuni modelli ipotizzano quest'oggi nel lungo termine lo sviluppo addirittura di una saccatura rivolta alla parte più occidentale del continente europeo, quindi con il proprio asse rivolto alla Penisola Iberica, spesso e volentieri protagonista di importanti rimonte anticicloniche. Ecco la previsione del modello europeo riferita a domenica 13 settembre, nella quale possiamo osservare lo sviluppo di questa saccatura volta ad abbracciare quasi tutto il continente europeo e potenzialmente in grado di dare condizioni di maltempo anche sul nostro Paese: