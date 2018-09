Meteo a 15 giorni: porte aperte alle perturbazioni atlantiche?

I lettori ci chiedono perché in questo frangente stagionale utilizziamo spesso i punti di domanda. Perché la stragrande maggioranza dei lettori ha un grande interesse per gli articoli che trattano il tempo sul lungo termine, ma spingersi con le previsioni sino a 15 giorni comporta naturalmente problemi di incertezza.



Non possiamo dunque dare per certo linee di tendenze così vaghe, specialmente nei periodi di transizione stagionale ed è per correttezza che si ricorre al punto di domanda, per non generare troppo aspettative rispetto ad una particolare configurazione barica evidenziata dai modelli.



Continua peraltro in queste ore l'incertezza modellistica per la prima decade di ottobre, poiché non è chiaro quanto risulterà invadente l'alta pressione rispetto all'ingerenza che avranno invece le perturbazioni atlantiche.



Il problema è concentrato sull'ovest del Continente, dove si sviluppa la più grande anomalia barica dell'ultimo trentennio: la gobba dell'anticiclone, spesso sottovalutata dai modelli matematici nel lungo termine cancella peggioramenti che invece vengono dipinti anche come severi da diverse emissioni e poi bruscamente ridimensionati o cancellati.



L'anticiclone riesce infatti a rientrare sempre in gioco anche quando sembra completamente spiazzato e fuori causa: è la sua forza ma anche il nostro tormento.



In ogni caso sembra che da sabato 6 ottobre qualcosa da ovest possa cambiare: una perturbazione potrebbe riuscire a sfondare portando qualche sana precipitazione autunnale, nei giorni successivi la spinta dell'Atlantico potrebbe farsi più decisa, ma qui già entriamo in un "campo minato": se l'anticiclone dovesse decidere di entrare a gamba tesa, anche questo progetto autunnale verrebbe vanificato.



SINTESI PREVISIONALE da SABATO 6 a SABATO 13 OTTOBRE:

sabato 6 ottobre: moderato maltempo su nord-ovest e Toscana con piogge diffuse in movimento verso nord-est, Umbria, Marche, rovesci sparsi su Lazio ed Abruzzo, variabilità ma senza fenomeni sul meridione.



domenica 7 ottobre: condizioni di variabilità ma senza fenomeni, temperature in calo, venti da ovest.



lunedì 8 ottobre: tempo discreto o buono. Relativamente mite.



Tra martedì 9 e mercoledì 10: nubi al nord e su parte del centro, qualche precipitazione sparsa possibile, più sole al sud, salvo disturbi a ridosso della Sicilia.



da giovedì 11 a sabato 13: possibile affondo perturbato atlantico con precipitazioni su tutto il Paese (da confermare)