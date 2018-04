Meteo a 15 giorni: poche fasi di bel tempo, temporali sempre in agguato

Una massa d'aria gelida dovrebbe raggiungere la Russia e più in generale l'est europeo sul finire della prossima settimana, senza peraltro riuscire a raggiungere il Mediterraneo .



Si tratterebbe per loro di una recrudescenza invernale in piena primavera: del resto l'est del Continente non è nuovo a simili situazioni. Sull'Europa centrale e sull'Italia le cose andranno certamente meglio ma nessun anticiclone riuscirà a proporsi in modo stabile e dunque, dopo una breve parentesi di bel tempo, probabilmente attesa tra venerdì 20 e lunedì 23 aprile, da martedì 24 potrebbero tornare le correnti atlantiche con il loro carico di impulsi instabili, forieri di temporali, specie al nord e al centro.



Una situazione che potrebbe protrarsi non solo oltre la giornata festiva di mercoledì 25 aprile, ma anche sino all'ultimo fine settimana del mese, cioè sino a domenica 29 .



Insomma la primavera non ha fretta di offrire il fianco alle prime prepotenti ed anticipate offensive dell'estate. Vi ricordiamo peraltro che maggio risulta per diverse nostre regioni un mese particolarmente generoso in termini di precipitazioni.



Non è peraltro escluso che proprio una di queste scorribande fredde in discesa dal nord del Continente,tra fine mese ed inizio maggio, magari attenuata, ma pur sempre "pungente" possa puntare su centro Europa e Mediterraneo, non ci sarebbe proprio nulla di cui stupirsi dopo l'andamento dinamico di questa prima metà della primavera 2018.



SINTESI PREVISIONALE da VENERDI 20 a DOMENICA 29 APRILE:

da venerdì 20 a lunedì 23 aprile: bel tempo su tutti i settori. Temperature miti, primaverili, di qualche grado superiori alla media stagionale.



da martedì 24 a giovedì 26 aprile: tempo instabile al nord e al centro con rischio di piogge e rovesci sparsi, a prevalente sfondo temporalesco, specie nelle ore pomeridiane e serali. Al sud parziali addensamenti ma con pochi fenomeni, relegati alle zone interne e montuose e nelle ore pomeridiane. Temperature in graduale calo.



da venerdì 27 a domenica 29 aprile: prosecuzione della fase instabile.