Meteo a 15 giorni: piogge primaverili? Pronto un altro rinvio...

Marzo, mese importantissimo per il ricarico delle falde idriche del nostro Paese, rischia di scorrere senza scossoni e senza presentare nessuna situazione con piogge organizzate sulla nostra Penisola.

Questa condizione non preoccupa gli abitanti delle regioni meridionali e parte del centro, dove di pioggia ne è caduta a sufficienza; risulta invece molto grave per le regioni settentrionali; dopo un inverno tra i più secchi dell'ultima storia recente, si attendeva il riscatto in primavera...riscatto che purtroppo ancora non si vede.

Ecco la situazione inquadrata dalla media dei 20 scenari che compongono il modello americano per la fine della settimana prossima (siamo attorno a venerdi 22 marzo).

Questa assurda situazione tende a ripetersi con una frequenza quasi maniacale; quella che dovrebbe essere la porta della pioggia, ovvero l'Oceano Atlantico, risulta invece una fucina di anticicloni che nascono, si sviluppano e poi spanciano con una velocità impressionante verso il Mediterraneo e l'Italia.

Notate il flusso atlantico che verrà relegato ad altissime latitudini; la nostra Penisola risulterà comunque parzialmente esposta ad un flusso fresco da est che potrebbe determinare qualche occasionale rovescio, ma sempre in un contesto asciutto.

Anche la probabilità di pioggia calcolata sulla media dei 20 scenari che compongono l'elaborato di oltre Oceano, quest'oggi sentenzia la pochezza precipitativa che ci accompagnerà probabilmente fino alla fine del mese. Ecco la mappa relativa a martedi 26 marzo.

Dove vedete il colore bianco, la probabilità di pioggia sarà NULLA, dove è presente l'azzurro o il blu sarà BASSA o MOLTO BASSA.

Si spera che aprile possa invertire questo assurdo trend altrimenti alcune regioni italiane potrebbero ben presto entrare in emergenza idrica conclamata....