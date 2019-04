Meteo a 15 giorni: periodo pasquale in compagnia della pioggia?

Non è facile seguire le mosse del tempo a medio e lungo termine in un periodo in cui è già complicato estrapolare previsioni a breve scadenza.

La primavera è questa: mutevole, instabile e anche un po' imprevedibile. L'impazienza di sapere il tempo che farà nel periodo pasquale è comprensibile, ma fin tanto che la scadenza previsionale non si avvicinerà a tempi più ragionevoli, bisognerà sempre mantenere una certa dose di distacco, senza dare mai nulla per scontato.

Cosa potrebbe succedere nella seconda parte del mese di aprile in Italia? Seppur con sbandamenti comprensibili, le mappe tracciano una linea di tendenza che mostra un aumento termico dovuto all'instaurarsi di un flusso meridionale umido sul nostro Paese.

La media degli scenari del modello americano estrapolata per venerdi 19 aprile (Venerdi Santo), mostra la situazione sopra descritta:

In sostanza, se ne andranno le correnti fresche orientali e prenderà piede un flusso di correnti sciroccali facente capo ad una depressione situata sul Golfo di Biscaglia.

Questa situazione, oltre a determinare un aumento delle temperature su buona parte del nostro Paese, potrebbe mettere sotto la pioggia le regioni settentrionali e dell'alto Tirreno, che si troveranno esposte al flusso sciroccale in questione.

Se andiamo sulla giornata di Pasqua, ovvero domenica 21 aprile , l'evoluzione seppur lenta della depressione verso levante potrebbe mettere sotto instabilità anche le regioni centrali (oltre a quelle settentrionali); ecco la mappa incentrata per le ore centrali della giornata festiva:

Da notare ancora la posizione anomala dell'alta pressione che seguiterà ad interessare la regione scandinava. La parte centro-occidentale dell'Europa, compresa parte dell'Italia, sarà invece vulnerabile alle correnti umide atlantiche che saranno responsabili delle precipitazioni sopra citate.

Infine, diamo un'occhiata anche alla giornata di Pasquetta , ovvero lunedi 22 aprile, tramite la mappa delle probabilità di pioggia maggiore di 5mm imbastita questo pomeriggio dal modello americano:

Si nota una probabilità di pioggia MEDIA sulle Alpi, su parte del nord e nelle zone interne del centro e del sud; sulle altre regioni la probabilità di pioggia viene giudicata al momento BASSA.

