Meteo a 15 giorni: parentesi mite, poi SORPRESE FREDDE?

Negli ultimi giorni abbiamo spesso fatto cenno ad un graduale ricompattamento del vortice polare (cioè l'area di bassa pressione presente sull'Europa settentrionale) assolutamente fisiologico e in linea con la stagione.

In questa sede possiamo confermare il tutto, che avrà come conseguenza un periodo più mite sull'Italia, anche se non del tutto stabile.

Le alte pressioni saranno costantemente disturbate da un flusso da ovest abbastanza energico che cadenzerà a fasi alterne alcune perturbazioni.

Questa sorta di "inverno dolce" si protrarrà per gran parte della prima decade dicembrina; la prima mappa mostra la media degli scenari del modello americano prevista per domenica 2 dicembre.

Le correnti miti e piovose atlantiche invaderanno l'Europa occidentale e il bacino centro-occidentale del Mediterraneo, confinando il freddo più ad est in direzione della Russia.

Gradualmente, la spinta delle correnti atlantiche tenderà a ridursi e già nella giornata di mercoledi 5 dicembre (seconda mappa) l'aria fredda incalzerà da est alla volta della nostra Penisola, coadiuvata da una depressione sulle regioni meridionali.

Il freddo potrebbe tornare in Italia sul finire della prima decade dicembrina in accordo con una nuova frenata delle velocità zonali in media troposfera (si legga qui per ulteriori dettagli: http://www.meteolive.it/news/In-primo-piano/2/nuovi-eventi-freddi-nella-prima-decade-di-dicembre-guardate-questo-grafico-/76307/).