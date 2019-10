Meteo a 15 giorni: OMBRELLI a portata di mano, poi forse anche i CAPPOTTI

Semplice parentesi piovosa o cambiamento generale di configurazione? Nessuno al momento sa rispondere a questa domanda che ci viene posta in merito all'evoluzione che potrebbe seguire il tempo nei prossimi mesi.

L'alta pressione sull'Europa occidentale se ne è andata; ora le scorribande dal nord Atlantico sono libere di entrare sul Mediterraneo occidentale con il loro carico di precipitazioni e maltempo che colpirà la nostra Penisola a piu riprese, ad iniziare dal nord.

C'è poi un'insidiosa depressione che si formerà la prossima settimana sul Mediterraneo occidentale. La sua risalita verso nord-est viene evidenziata dalla media degli scenari del modello americano valida per venerdi 25 ottobre:

Da questa posizione sarà in grado di condizionare negativamente il tempo su tutta l'Italia con piogge talora intense, temporali, ma in un contesto termico ancora non freddo.

Tra sabato 26 e domenica 27 ottobre la medesima depressione tenderà a colmarsi con gli ultimi fenomeni al centro-sud in via di attenuazione. Sull'Italia avremo una pausa maggiormente soleggiata e mite tra lunedi 28 e martedi 29 ottobre con precipitazioni complessivamente scarse:

Da notare, oltre alla depressione presente in Atlantico, la vasta zona di alta pressione situata molto a nord, alle latitudini dell'Islanda. Questa potrebbe catturare aria fredda da est che di concerto con la depressione ad ovest si muoverà alla volta del nostro Paese, determinando un successivo, marcato peggioramento. Ecco la situazione estrapolata per mercoledi 30 ottobre:

Oltre alle piogge estese in arrivo da ovest, ci aspettiamo anche un marcato calo delle temperature specie al nord con la neve che potrebbe scendere a quote interessanti sulle Alpi.

Insomma, dopo aver tentennato, l'autunno potrebbe entrare in scena sull'Italia in maniera abbastanza prepotente, vedremo...