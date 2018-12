Meteo a 15 giorni: occhi puntati sul FORTE RISCALDAMENTO in stratosfera

La stratosfera avrà presto i bollenti spiriti? Sembra di si.

Questa mappa mostra il riscaldamento che potrebbe verificarsi sul finire del mese ad una quota di circa 30.000 metri (10hpa). Siamo quindi nella media stratosfera.

Anche se i rapporti che intercorrono tra troposfera e stratosfera non sono ancora del tutto chiari (pur essendo in fase di studio), una situazione del genere destabilizzerebbe non poco la massa del vortice polare, senza poter escludere una sua scissione (in gergo tecnico "SPLIT) qualora intervenissero condizioni favorevoli ad attuare questa manovra.

Come abbiamo detto molte volte, avere un vortice polare destabilizzato o addirittura scisso (come caso estremo), aumenta in maniera considerevole il rischio di ondate di freddo anche durature in sede europea. Di conseguenza la situazione andrà seguita di volta in volta per scrutare le mosse e la posizione di questo riscaldamento che avverrà ai piani alti attorno alla fine di dicembre.

Tornando con i piedi per terra, anche gli ultimi aggiornamenti optano per un Natale diverso dal solito, senza la proverbiale mitezza.

La mappa relativa alle ore centrali della giornata festiva mostra una situazione molto perturbata sull'Italia con rischio di piogge e neve anche a bassa quota al nord e su parte delle regioni centrali.

A seguire potrebbero intervenire correnti settentrionali molto fredde che potrebbero dare avvio ad una fase gelida attorno a Capodanno. Seguiranno ovviamente conferme o smentite; per il momento restate sintonizzati su Meteolive.

