Meteo a 15 giorni: occhi puntati alla settimana prossima...

In bella mostra, la media degli scenari imbastita dal modello americano per mercoledi 3 aprile:

La distanza previsionale è molto impervia, ma l'elaborato americano sovrappone quasi alla perfezione la sua corsa ufficiale alla sopra citata media. Tutto ciò significa che la penetrazione della saccatura in area mediterranea che vedete nella prima immagine, non è campata in aria e risulta abbastanza credibile.

Notate l'alta pressione delle Azzorre che dovrebbe mantenersi in posizione defilata in Atlantico, senza disturbare più di tanto l'ingresso dell'aria fredda sul Mediterraneo.

Si tratterebbe di una ghiotta occasione per avere la pioggia su molte regioni italiane, anche su quelle dove ve ne è tanto bisogno.

Allontanadosi dalla galassia americana, notiamo con piacere che anche il modello europeo (nella sua corsa ufficiale e nella media) ricalca in maniera fedele ciò che prevede l'elaborato di oltre Oceano. Ecco difatti la media degli scenari del modello europeo imbastita questa mattina per mercoledi 3 aprile.

Balza subito all'occhio la notevole uniformità di vedute dei due elaborati nelle rispettive medie...e cioè la penetrazione di una vasta saccatura nel Mediterraneo associata a tempo perturbato su molte regioni, nel lasso temporale medesimo.

A dare manforte alla tesi piovosa di metà settimana prossima in Italia, abbiamo anche la mappa della probabilità di pioggia superiore a 5mm calcolata in base alle 20 corse che compongono il modello americano per giovedi 4 aprile:

Anche qui si muove qualcosa! Non abbiamo ancora probabilità di pioggia elevate, ma la mappa inizia a colorarsi con probabilità di pioggia media (colore giallo) su molte regioni della nostra Penisola. Nei prossimi giorni faremo il punto della situazione in basse alle prossime uscite modellistiche.