Meteo a 15 giorni: nuovo MALTEMPO e ARIA FREDDA in arrivo?

L'anticiclone che va in crisi.

Diteci se questa non è una notizia.



Arrivano conferme circa una svolta decisamente instabile del tempo dalla metà del mese sin verso la sua conclusione.

Le correnti atlantiche assalteranno il Mediterraneo.

E lo faranno approfittando di un ritiro dell'anticiclone verso ovest.



Addirittura potrebbe scendere una saccatura colma di aria fredda a ridosso della Francia innescando una risposta depressionaria sul nostro Paese entro sabato 20, che genererebbe un'importante fase di maltempo quasi ovunque.



Nei giorni successivi addirittura aria artica marittima e poi continentale potrebbe gettarsi verso sud, accelerando ed anticipando il passaggio stagionale verso il tardo autunno e proponendo FREDDO anticipato e anche neve su parte delle Alpi e della dorsale appenninica.



Tutto questo andrebbe concretizzandosi entro martedì 23 o mercoledì 24 ottobre con un'ulteriore fase di maltempo che, come spesso avviene in questi casi, coinvolgerebbe soprattutto le regioni del medio Adriatico e del meridione.



Quanto sono attendibili queste linee di tendenza? Diciamo che non sono trascurabili e riprendono quanto abbiamo esposto stamane in questo articolo che potete leggere qui:

http://www.meteolive.it/news/In-primo-piano/2/basta-alta-pressione-il-maltempo-alza-la-voce-/75526/



Anche se non scendesse tutta quell'aria fredda, pare che difficilmente l'anticiclone riuscirebbe a rientrare in gioco con l'insistenza dell'ultimo periodo (che poi è quella che si ravvisa per molti mesi all'anno ormai).



SINTESI PREVISIONALE da GIOVEDI 18 a MERCOLEDI 24 SETTEMBRE:

giovedì 18 ottobre: possibile moderata depressione in azione al centro e al sud con piogge e rovesci temporaleschi, tempo migliore al nord.



venerdì 19 ottobre: residue piogge al sud e sulle isole, ancora schiarite altrove ma nubi in arrivo al nord e sul Tirreno.



sabato 20 ottobre e domenica 21 ottobre: generale peggioramento con maltempo in graduale estensione a tutto il Paese. Temperature in diminuzione. Precipitazioni importanti e neve sulle Alpi.



lunedì 22 ottobre: attenuazione dei fenomeni soprattutto al nord, residui altrove.



martedì 23 ottobre: nuovo peggioramento entro sera su nord-est ed Emilia-Romagna con piogge, temporali e neve sulle Alpi sin sotto i 2000m, nubi ma pochi fenomeni al nord-ovest, tempo discreto altrove.



mercoledì 24 ottobre: maltempo su medio Adriatico e meridione, neve sull'Appennino dalle quote medie, altrove ventoso ma asciutto. Freddo per la stagione.