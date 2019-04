Meteo a 15 giorni: nuove piogge in arrivo da ovest?

Il mese di aprile rende torbide le acque e ci presenta una situazione davvero variabile e mutevole sulla nostra Penisola, come spesso succede nelle stagioni di transizione come la primavera.

La primavera non è un anticipo d'estate; la primavera non è una sequenza all'unisono di belle giornate soleggiate e calde...; la primavera è soprattutto dinamicità che garantisce innaffiate in pianura ed imbiancate sulle Alpi in vista della stagione estiva che quasi mai fallisce.

Dopo la parentesi fredda e perturbata che interesserà il settentrione durante il prossimo week-end, cosa potrebbe succedere? Le mappe odierne, dopo un paio di giorni variabili, mostrano l'arrivo di una depressione da ovest che potrebbe agire sull'Italia a metà della settimana prossima.

A tal proposito, vi mostriamo la media di tutti i 20 scenari che compongono il modello americano valida per giovedi 18 aprile :

Secondo l'elaborato di oltre oceano, a metà della prossima settimana potrebbe scavarsi una depressione tra la Penisola Iberica e la Francia che metterebbe correnti umide meridionali sulla nostra Penisola.

Questa situazione sarebbe garanzia di ulteriori piogge al nord, sulla Sardegna e sul Tirreno anche se in un contesto non freddo; sul resto d'Italia, in modo particolare al sud, si avrebbe invece un miglioramento con aumento delle temperature e basso rischio di fenomeni.

La depressione tenderebbe poi ad avanzare verso l'Italia seguendo il moto naturale delle correnti occidentali, anche se la sua forza dovrebbe ridursi. Ecco la media degli scenari imbastita questo pomeriggio dal modello americano per sabato 20 aprile:

Come anticipato poco sopra, la depressione sarà blanda, ma comunque in grado di dispensare condizioni di moderata instabilità segnatamente al nord e al centro con qualche acquazzone; un tempo migliore dovrebbe aleggiare invece sulle regioni meridionali.

E Pasqua? Il tormentone dei meteorologi si avvicina piano piano, ma per adesso resta ancora troppo distante per poter dare certezze; al massimo si possono esprimere alcune tendenze in base agli elaborati visionati.

Questa mattina le mappe erano orientate verso una visione più stabile; questo pomeriggio invece la mappa delle probabilità di pioggia maggiore di 5mm per il giorno di Pasqua opta per una probabilità media di precipitazioni al nord e su parte del centro:

Molto bassa, se non nulla, la probabilità di pioggia al sud e sulle Isole dove secondo l'elaborato americano la situazione potrebbe essere migliore.

Vi raccomandiamo di non prendere queste tendenze alla lettera in quanto la distanza previsionale è molto impervia. Aggiorneremo di volta in volta alla luce delle nuove emissioni dei modelli.

