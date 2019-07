Meteo a 15 giorni: nuova ondata di CALDO (moderato) nella terza decade di luglio?

L'estate potrebbe tornare a ruggire sul Mediterraneo e sull'Italia durante la terza decade di luglio? Le mappe di previsione a medio e lungo termine confermano da qualche giorno la rimonta dell'alta pressione sul Mediterraneo associata a condizioni di stabilità e clima caldo dopo il giorno 20.

Secondo la media degli scenari del modello americano per lunedi 22 luglio si tratterebbe di un caldo moderato, solo a tratti intenso. Ecco le temperature a 1500 metri previste per la giornata medesima:

Il caldo intenso sarà di competenza della Penisola Iberica ed Ellenica, con isoterme a 1500 metri superiori a + 20° (33-35° al suolo). In Italia, fatta eccezione per le due Isole Maggiori che avranno un caldo più intenso, il resto del nostro Paese dovrebbe avere un caldo nel complesso normale...in linea ovviamente con uno tra i periodi più caldi dell'anno.

Al nord, a tratti, avremo infiltrazioni di aria meno calda da ovest (freccia blu) con la possibilità di avere qualche temporale rinfrescante specie sulle Alpi e su limitate zone della Pianura Padana.

Volgendo lo sguardo oltre e arrivando a mercoledi 24 luglio, la situazione in Italia non cambierà molto:

Ancora caldo a tratti anche intenso al centro e al meridione, mentre il nord potrebbe risentire di tanto in tanto di qualche temporale sulle Alpi, con parziali sconfinamenti verso le zone di pianura adiacenti.

