Meteo a 15 giorni: novembre comincerà con MALTEMPO ed aria più FREDDA?

Il modello americano prende tempo: sembra quasi che metta lì l'alta pressione per fare dell'avanspettacolo, a sipario chiuso, mentre allestisce il palcoscenico per mandare in scena nuove situazioni e nuovi personaggi pronti ad esordire insieme al mese di novembre.



Ottobre dunque potrebbe finire con un po' di stabilità per tutti, temperature ancora miti, ma anche le prime nebbie laddove è caduta molta pioggia negli ultimi giorni.





Già nella mappa qui sopra, valida per mercoledì 30 ottobre, osserviamo una massa d'aria decisamente più fredda sfilare sull'est del Continente. E' un messaggio all'alta pressione.



Con i primi di novembre ecco che la corrente fredda sulla Russia prova a farsi largo verso il centro Europa, mentre l'anticiclone seguiterà a perdere importanza, come mostra questa mappa prevista per sabato 1° novembre:

La terza mappa che vi proponiamo è anche la più importante. Si riferisce all'anomalia pressoria prevista per lunedì 4 novembre: si nota l'alta pressione fuori gioco e l'Europa invasa sia da correnti perturbate atlantiche che da quelle fredde di matrice russa; così potrebbe derivarne un cambiamento del tempo importante con interazione tra aria fredda e depressioni atlantiche:

IN SINTESI il tempo da martedì 29 ottobre a lunedì 4 novembre:

-sino alla fine di ottobre: probabile prevalenza di un anticiclone con tempo buono o discreto.

-da venerdì 1° novembre: progressiva accentuazione dell'instabilità con possibili precipitazioni e calo generale delle temperature.