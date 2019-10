Meteo a 15 giorni: netta svolta PERTURBATA

Svolta piovosa. E' quello che emerge anche nelle ultime ore dai modelli matematici. Ad acqua segue acqua, recita un vecchio proverbio e spesso è così, perché se il tempo prende una strada difficilmente poi la abbandona.



A spianargliela ci sarà il ritiro dell'anticiclone, la vera notizia della settimana. Da tempo non lo si vedeva così restio a prendere in mano la situazione nelle mappe a lungo termine e a lasciare totalmente spazio alle scorribande depressionarie. Prepariamoci dunque ad aprire l'ombrello, certamente non tutti i giorni, ma ad intervalli con buona probabilità SI.

E colpiscono anche molto le mappe che evidenziano i due peggioramenti previsti: due depressioni che si infilano nel Mediterraneo tra domenica 20 e martedì 22 ottobre (la prima) come mostra la mappa qui sotto...

...E tra sabato 26 e lunedì 28 ottobre (la seconda) come evidenzia la mappa che segue e che evidenzia un serio maltempo sulle regioni tirreniche:

Potrebbero esserci conseguenze alluvionali in seguito a queste azioni perturbate? C'è da dire in effetti che un maltempo ottobrino è potenzialmente ancora più pericoloso rispetto a quello novembrino, perché sfrutta in modo più importante il calore messo a disposizione da un Mediterraneo piuttosto "caldo" e questo determina un'esaltazione della fenomenologia, specie sottoforma di temporali marittimi autorigeneranti.



Il canale depressionario secondo la media degli scenari potrebbe rimanere attivo a lungo, come si nota anche qui in maniera eloquente:





SINTESI PREVISIONALE da sabato 19 a sabato 26 ottobre:

sabato 19 ottobre: un po' di variabilità ma con nubi in arrivo al nord-ovest e in genere sulle Alpi, poi anche in Toscana. Mite.



da domenica 20 ottobre a martedì 22 ottobre: ondata di maltempo in estensione da nord verso il resto del Paese, moderato calo termico, venti sostenuti e precipitazioni anche abbondanti sui versanti tirrenici e liguri.



da mercoledì 23 a venerdì 25 ottobre: tregua parziale e temporanea.



da sabato 26 ottobre: nuova potenziale fase di maltempo importante su quasi tutto il Paese.