METEO a 15 giorni: maltempo sino a fine mese su molte regioni

Maggio 2019 probabilmente finirà così come è iniziato, cioè instabile, a tratti perturbato, e soprattutto fresco. Non si vedono infatti affermazioni decise dell'alta pressione nella seconda metà del mese, solo un possibile miglioramento al centro e al sud, ma solo da martedì 28.



Sino ad allora sperimenteremo ancora condizioni di marcata instabilità, a tratti dei momenti piovosi quasi di stampo autunnale. Del resto lo dicevamo da tempo che maggio sarebbe stato decisivo per ribaltare la situazione di siccità dei mesi precedenti. E da queste cose si dovrebbe imparare qualcosa, cioè che il tempo spesso ciò che toglie poi lo restituisce, e quasi sempre con gli interessi.



Eppure praticamente tutti, ogni volta che si verifica una fase siccitosa pensano che sia arrivato il giorno del giudizio. Guardate invece cosa ci dice lo scenario barico medio previsto dal modello americano per l'inizio della terza decade di maggio : un vortice ciclonico atlantico vecchio stile che visita da ovest quasi tutte le nostre regioni portando PIOGGIA:

Il modello americano oltretutto segnala un ulteriore affondo freddo sull'Europa centro occidentale, tra sabato 25 e domenica 26, con conseguenze ancora perturbate per il nostro Paese, specie al nord e su parte del centro. Ecco la mappa:

Infine, ecco aprirsi uno spiraglio per l'alta pressione, ma saremo già a fine maggio, intorno a martedì 28, quando un cuneo di matrice subtropicale proverà ad impadronirsi del centro e del sud Italia, ma senza probabilmente riuscire a proteggere anche il nord, che rimarrebbe ancora coinvolto da flussi instabili da sud ovest. Sarà il primo passo verso l'estate? Mah, i dubbi restano, seguite gli aggiornamenti! Ecco la mappa:

SINTESI PREVISIONALE da MARTEDI 21 a LUNEDI 27 maggio:

martedì 21 maggio: maltempo su alto-medio Adriatico e meridione con piogge e temporali, irregolarmente nuvoloso sul resto d'Italia, con tendenza a miglioramento al nord-ovest entro sera. Fresco.



mercoledì 22 maggio: condizioni di variabilità a causa della persistenza di un flusso di correnti occidentali fresche ed instabili, attività temporalesca pomeridiana, soprattutto in Appennino. Temperature miti.



giovedì 23 maggio: tempo simile, qualche rovescio o focolaio temporalesco pomeridiano o serale su Alpi ed Appennini in un contesto variabile.



venerdì 24 maggio: la giornata migliore del periodo.



sabato 25 e domenica 26 maggio: moderato maltempo al nord-ovest con rovesci e temporali in estensione al resto del nord, alle regioni centrali tirreniche e al nord della Sardegna, altrove da sereno a velato. Temperature in calo al nord e sulla Toscana.



lunedì 27 maggio: ancora maltempo al nord e sulla Toscana, variabile sul resto del centro, più soleggiato al sud. Temperature in rialzo al sud.