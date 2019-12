Meteo a 15 giorni: MALTEMPO INVERNALE

Il vortice polare è disturbato: l'inverno risulterà dinamico almeno sino a Natale. Così sentenziano anche le ultime emissioni del modello americano, salvo colpi di scena dell'ultima ora.



Dinamico significa certamente non troppo freddo, non troppo nebbioso, ma con frequenti occasioni per assistere a precipitazioni anche di tipo nevoso a quote basse, inizialmente soprattutto al nord, successivamente magari anche al centro.

Dopo l'Immacolata si scorge infatti la netta discesa del fronte polare verso sud: cosa significa? Che la processione delle grandi depressioni atlantiche scenderà di latitudine, determinando il passaggio di numerose ma rapide perturbazioni.



Tra un fronte e l'altro gli afflussi di aria un po' più fredda, magari di origine artica marittima, potranno preparare il terreno a successive nevicate di addolcimento; il tutto in un contesto di spiccata variabilità, senza cioè che vi sia mai un vero momento di pace anticiclonica.

Certo, mancano ancora diversi giorni e come sapete basta davvero poco all'anticiclone per dare una grossa spallata a questo progetto e ribaltare le sorti del mese: questa opzione però al momento non gode di grande credito presso i principali modelli che seguitano ad insistere sulla linea instabile dettata dall'onda pacifica di cui abbiamo parlato stamane qui:

SINTESI PREVISIONALE da MARTEDI 10 dicembre a MARTEDI 17 dicembre:

-probabile passaggio di fronti atlantici in rapida successione accompagnati da aria piuttosto fredda: si prevedono precipitazioni tra nord e centro mercoledì 11, nevose anche a quote molto basse al nord.



-giovedì 12 breve pausa di variabilità senza fenomeni rilevanti.



-da venerdì 13 a sabato 14 altro passaggio perturbato su tutto il Paese questa volta, ancora con neve a quote basse (300-500m) questa volta forse anche al centro, pioggia sulle coste.



-domenica 15 dicembre temporaneo miglioramento.



-da lunedì 16 dicembre: altra possibile situazione perturbata in arrivo, tutta da dettagliare. La dinamica del passaggio dei vari fronti è ancora tutta da capire. Seguite gli aggiornamenti.