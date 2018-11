Meteo a 15 giorni: MALTEMPO e poi FREDDO?

Cosa capiterà nella metà del mese di dicembre in Europa e in Italia? Le osservazioni e le previsioni si intrecciano per identificare un momento molto importante (per non dire "cruciale") dell'inverno italico.

Sotto rigida osservazione il maltempo che potrebbe frequentare l'Italia durante la festa dell'Immacolata (prima mappa).

Una perturbazione nord atlantica abbastanza energica punterà l'Italia; la formazione di una depressione sul Mar Ligure rallenterà il transito di questo fronte che sarà foriero di piogge e rovesci sparsi, unitamente a nevicate anche abbondanti sulle Alpi.

Tra domenica 9 e martedi 11 dicembre le correnti inizieranno ad orientarsi progressivamente da nord-ovest, portando verso l'Italia aria più fredda; il flusso occidentale inizierà ad ondulare anche vistosamente, portando un'alta pressione tra il Vicino Atlantico e l'Europa occidentale.

La situazione di blocco che ne scaturirà farà avanzare aria molto fredda che irromperà su tutto lo scacchiere centro-orientale del Continente, Italia compresa (seconda mappa).

Notate l'alta pressione che si ergerà a baluardo del flusso occidentale mite, che verrà stoppato in Atlantico.

L'Italia vivrà probabilmente un evento invernale la cui durata però dipenderà dalla forza o meno del getto occidentale che potrebbe spingere la massa gelida verso est in un secondo momento. Ne riparleremo.