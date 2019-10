Meteo a 15 giorni: maltempo autunnale dopo metà mese?

Cosa bolle in pentola dopo metà mese? L'anticiclone riuscirà a reggere l'onda d'urto delle correnti perturbate atlantiche, che sembrano decise a fare sul serio? E' da un pezzo che i modelli cercano di scorgere il momento in cui l'anticiclone cederà il passo in maniera netta alle loro scorribande in maniera netta.



Sembra oggi, sembra domani, invece una rottura di quelle serie stenta ad arrivare, come del resto è successo in quasi tutte le ultime dieci stagioni.

Partiamo allora dalla condizione iniziale, quella prevista per martedì 15 ottobre, dove si nota un profondo vortice ciclonico in Atlantico faticare a sfondare verso est a causa dell'eccessiva velocità di rotazione a scapito di quella cinetica:

Le cose sembrano però cambiare, e non poco, da giovedì 17, quando la saccatura atlantica prende campo da ovest, forte di una vorticità meno "aggressiva" del ciclone sulle Isole Britanniche; l'anticiclone arretra verso est e nel contempo si indebolisce lungo il suo bordo occidentale:

In questo modo nord e Toscana riceverebbero aria umida ed anche qualche precipitazione dovuta ad un primo probabile passaggio frontale. La situazione potrebbe ulteriormente sbloccarsi nei giorni successivi, ma non prima di domenica 20. Sino ad allora il flusso sud occidentale dovrebbe rimanere abbastanza costante, limitandosi però a coinvolgere quasi solo il nord.



Una crisi più netta interverrebbe invece da lunedì 21, quando tutta la figura depressionaria legata ad un ramo del vortice polare in affondo verso il centro Europa proverebbe a coinvolgere anche il Mediterraneo, con il risultato che vediamo qui sotto, ma che ha ancora una percentuale di realizzazione piuttosto bassa:

IL TEMPO in SINTESI da martedì 15 a martedì 22 ottobre:

-Martedì 15 e mercoledì 16 ottobre ancora bel tempo su quasi tutto il Paese salvo addensamenti su Liguria, Alpi, Valpadana occidentale ed alta Toscana. Clima mite.



-Da giovedì 17 a sabato 19 ottobre: al nord e sulla Toscana spesso nuvoloso e, a tratti, precipitazioni sparse. Tempo migliore sul resto del centro con nubi irregolari ma scarso rischio di pioggia, bel tempo e ancora mite al sud.



-da domenica 20 ottobre in poi: possibile estensione del maltempo intermittente su gran parte del Paese, specie al nord, al centro e sulla Campania.