Meteo a 15 giorni: MALTEMPO ancora protagonista, poi forse anche il FREDDO

Il tempo continuerà a comportarsi come un treno in corsa non solo sull'Italia, ma su buona parte del nostro Continente.

In sostanza, non si arresterà il flusso perturbato che ha condizionato il tempo del nostro Paese negli ultimi giorni; ogni tanto le correnti atlantiche si prenderanno brevi pause che saranno però surclassate in tempi rapidi dall'arrivo di nuovi sistemi frontali.

Non farà eccessivamente freddo, ma allungando lo sguardo verso la fine del mese qualcosa sembra muoversi anche da questo punto di vista.

La prima mappa mostra la situazione estrapolata dal modello americano per sabato 21 dicembre, primo giorno dell'inverno astronomico:

E' una situazione foriera di maltempo sulle nostre regioni con nevicate che al nord potrebbero verificarsi anche a quote relativamente basse. Piogge e temporali colpirebbero invece il centro e il meridione in un contesto termico però abbastanza mite.

La situazione dovrebbe mantenersi instabile e piuttosto fredda anche nelle giornate di domenica 22 e lunedi 23 dicembre, mentre il periodo natalizio dovrebbe trascorrere sotto una condizione termica migliore.

Ecco la mappa sinottica estrapolata per la giornata di martedi 24 dicembre:

L'Italia verrà interessata da un cuneo anticiclonico posto tra due zona di bassa pressione. La struttura stabilizzante sarà in grado di mantenere condizioni discrete anche a Natale, prima di un nuovo peggioramento.

La giornata di Santo Stefano, ad oggi, si annuncia difatti perturbata e piuttosto fredda:

Con questa situazione il maltempo sarebbe esteso a tutta l'Italia con rischio di neve al nord a quote relativamente basse; si tratta ovviamente di una previsione a lungo termine che andrà comunque ampiamente rivisitata nel prossimi giorni. Continuate pertanto a seguirci.