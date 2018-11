Meteo a 15 giorni: MALTEMPO ancora protagonista in Italia con opportune pause

L'autunno meteorologico cederà il testimone all'inverno (meteorologico) sotto un tempo spesso perturbato sulla nostra Penisola, ma solo relativamente freddo.

Colpa delle correnti nord atlantiche che guideranno una serie di perturbazioni verso il Mediterraneo. Tanta pioggia a bassa quota...e tanta neve in arrivo soprattutto sulle Alpi, come è giusto che sia in questo periodo.

La prima mappa mostra la situazione attesa in Italia nella giornata di martedi 27 novembre.

L'ultima perturbazione della serie si attarderà al meridione dove avremo un tempo maggiormente perturbato. Al nord e al centro si affaccerà un temporaneo miglioramento con schiarite anche ampie in un contesto un po' più freddo.

La situazione meteo sarà però molto evolutiva. Nella giornata di giovedì 29 novembre ecco un nuovo assalto di correnti perturbate e fredde provenienti dalle latitudini artiche.

Non fatevi ingannare dai colori: non si tratterà di aria gelida, bensì molto instabile e foriera di episodi temporaleschi anche di una certa intensità in marcia da nord a sud, associati e venti forti.

La neve cadrà in quantità abbondante sulle Alpi e sull'Appennino centro-settentrionale a quote medio-basse, mentre al sud la quota neve sarà più elevata.

Tra venerdì 30 novembre e sabato 1 dicembre avremo probabilmente una tregua dei fenomeni sull'Italia, in attesa che una nuova depressione faccia il suo ingresso da ovest verso il Bel Paese tra domenica 2 e lunedi 3 dicembre (terza mappa).

Il tempo tornerà a peggiorare ad iniziare dal settore di nord-ovest con nuove piogge e nevicate sui rilievi in un contesto sempre relativamente freddo.

