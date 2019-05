Meteo a 15 giorni: maggio BURRASCOSO sino alla fine!

Non se ne esce, maggio 2019 ha deciso che sarà ricordato come un mese freddo, ventoso, instabile, a tratti perturbato, fino all'ultimo. Lo testimonia questa mappa riferita alle anomalie termiche a 1500m che stiamo attualmente vivendo, davvero impressionanti:

Un'anomalia termica simile non passa certamente inosservata e costituisce un invito a nozze per le saccature in discesa dal nord Europa.



Le prospettive già tracciate in numerosi altri articoli apparsi su MeteoLive, vengono dunque ampiamente confermate anche in questa occasione: gli anticicloni seguiteranno a prendere la via del nord Europa anche durante la terza decade del mese e l'Italia potrebbe trovarsi coinvolta da saccature e depressioni foriere di maltempo, come si vede molto bene da questa mappa barica prevista dal modello americano per giovedì 23 maggio:



Le temperature si riporteranno faticosamente nell'ambito della media del periodo ma la tendenza a vivere momenti instabili si rinnoverà anche nell'ultima parte del mese, tanto è vero che la mappa delle anomalie pressorie previste a 5500m dal modello americano per lunedì 27 maggio mette ancora in mostra l'Italia coinvolta da potenziali regimi depressionari:

Forse solo negli ultimissimi giorni di maggio si potrà sperare, almeno al centro e al sud, in qualche momento più stabile e caldo, ma è solo un'ipotesi, che poggia più che altro su dati statistici, la realtà dei fatti suggerisce ben altri sviluppi.

Il TEMPO in sintesi da GIOVEDI 23 a GIOVEDI 31 MAGGIO:

giovedì 23 maggio: ancora tempo instabile sull'insieme del Paese con rischio di acquazzoni e temporali soprattutto pomeridiani e sulle zone interne e montuose, clima diurno mite, fresco o molto fresco nelle ore notturne.



venerdì 24 maggio e sabato 25 maggio: tempo simile e ancora instabilità più o meno marcata sull'insieme del territorio, con qualche momento soleggiato e ancora occasione per situazioni temporalesche a carattere sparso. Temperature miti.



domenica 26 e lunedì 27 maggio: circolazione depressionaria sull'Italia con momenti temporaleschi frequenti, specie al nord e al centro. Temperature in calo.



da martedì 28 maggio a giovedì 31 maggio: tempo in convalescenza e soprattutto al centro e al sud diverse "finestre" di bel tempo, con temperature in aumento. Nelle ore pomeridiane e serali al nord rischio di qualche temporale.