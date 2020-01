Meteo a 15 giorni: ma il FREDDO arriverà o no a febbraio?

Anche nelle annate peggiori un breve ruggito invernale c'è sempre stato, magari a fine stagione, magari all'inizio, ma c'è stato, qui lo stiamo cercando, ma con una corrente occidentale cosi sparata, figlia di un vortice polare ancora troppo compatto (e disposto in modo a noi sfavorevole anche in stratosfera), le possibilità di qualcosa che possa destare grande impressione sono poche.



Il modello europeo è l'unico che oggi rilancia veramente l'ipotesi di una frenata della grande giostra polare ed indirizza una sferzata gelida verso il centro del Continente, i Balcani e parte del Mediterraneo centrale, cioè sull'Italia.



Il modello americano invece mette e toglie in un "turbillon" che fa quasi venire il mal di testa e lascia il previsore nella totale incertezza. Per lui a prevalere sarà la spinta delle correnti occidentali miti, alternata di tanto in tanto a qualche frenata che consentirà dei passaggi piovosi di stampo autunnale.



Insomma un trascinarsi dell'inverno stanco e sfiduciato sino alla sua fine naturale e magari sconfinando nello stesso modo anche durante il mese di marzo, almeno all'inizio.



Ci sembra francamente un po' troppo. Il fatto che si sia stato visto quell'affondo freddo deve farci pensare che almeno una fase con correnti fredde da nord ci possa essere.



Seguiremo passo passo a tal proposito l'evolversi delle emissioni, poiché è possibile che nel classico "effetto fisarmonica" del modello (cioè freddo che colpisce l'Italia, poi la Spagna, poi i Balcani, poi non colpisce nessuno) almeno un obiettivo ci potrebbe essere.



Ecco un'ipotesi dinamica rispetto all'evoluzione da giovedì 6 a lunedì 10 febbraio: nella prima mappa per il 6 si nota lo sfondamento dell'aria fredda verso Italia e Balcani, sia pure parziale:

Nella seconda la depressione collegata all'irruzione fredda si posiziona per sabato 8 al centro e al sud, portando anche precipitazioni e neve a quote basse:

Nella terza invece l'alta pressione, sostenuta da un'accelerazione del flusso delle correnti da ovest, si riporta in posizione protettiva per l'Italia, siamo al 10 febbraio: