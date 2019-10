Meteo a 15 giorni: le piogge metteranno radici al nord e al centro?

Preoccupa un po' la stazionarietà delle precipitazioni al nord e su parte del centro che si evince dalle proiezioni modellistiche inerenti ai prossimi giorni.

A partire da sabato 2 novembre la nostra Penisola verrà interessata da un flusso umido sud-occidentale che trasporterà diversi elementi perturbati dall'Atlantico verso il Bel Paese. Le regioni settentrionali e l'alto/medio Tirreno dovranno sopportare un carico di pioggia piuttosto consistente, fortunamente alternato a momenti di pausa, che potrebbe protrarsi per gran parte della prima decade novembrina.

La prima mappa mostra la situazione sinottica prevista in Italia per la giornata di mercoledi 6 novembre:

Il motore depressionario resterà centrato tra le Isole Britanniche e il Golfo di Biscaglia. Da questa posizione sventaglierà correnti sud-occidentali molto umide (frecce rosse), foriere di piogge anche consistenti al nord e sull'alto/medio Tirreno.

Il meridione (ad eccezione della Campania) e le regioni del medio-basso Adriatico si troveranno spesso sottovento a questo flusso e non avranno piogge di rilievo. Sulle estreme regioni meridionali e sulla Sicilia potrebbero inoltre presentarsi episodi sciroccali con aumento delle temperature.

Se con un balzo virtuale ci spostiamo a domenica 10 novembre, la media degli scenari del modello americano contempla una situazione molto simile a quella riportata nella mappa precedente:

La stazionarietà delle configurazioni bariche non consentirà una cessazione delle precipitazioni laddove saranno già cadute in abbondanza (ovvero il nord e l'alto/medio Tirreno). Come controaltare, la situazione in essere continuerà a negare apporti precipitativi su gran parte del meridione e il medio-basso Adriatico, che probabilmente sperimenteranno una prima parte di novembre mite e asciutta.