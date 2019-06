Meteo a 15 giorni: le pedine dell'estate saranno ancora fuori posto

La latitanza ormai cronica dell'alta pressione delle Azzorre nel periodo estivo (a differenza di quello invernale dove ormai è l'unica protagonista) rende difficile pronosticare l'andamento del tempo già a medio termine.

Era tutto molto più semplice quando la figura stabilizzante atlantica si protendeva verso il Mediterraneo e l'Italia; in una prima fase lasciava scoperte le regioni settentrionali, per poi inglobare successivamente tutta l'Italia con il suo caldo abbraccio stabile.

Ora è molto difficile trovare il filo conduttore tra scenari modellistici che mutano in continuazione sia negli scenari ufficiali che nelle loro medie. L'unica cosa che si può affermare è che l'anticiclone delle Azzorre seguiterà a latitare ancora per diverso tempo; saltuariamente, l'alta pressione africana ne prenderà le veci, mettendo sotto il sole e il caldo soprattutto le nostre regioni centro-meridionali.

Ecco la sitiazione prevista dalla media di tutti gli scenari del modello americano per venerdi 14 giugno:

Notiamo una struttura depressionaria che resterà quasi incastrata tra due zone di alta pressione (la prima sul Regno Unito e la seconda sul medidione d'Italia). Nella mappa si nota anche l'alta pressione delle Azzorre che spunta pigramente in basso a sinistra della cartina, senza intervenire sulla scena italiana.

E' una situazione che promette ancora tanta instabilità al nord e su parte del centro, mentre al meridione il tempo seguiterà ad essere bello e caldo.

Volgendo lo sguardo oltre e arrivando a martedi 18 giugno si notano ancora condizioni instabili che si faranno sentire sulla nostra Penisola:

Notate come sia l'anticiclone delle Azzorre che quello africano siano in questo frangente impossibilitati ad intervenire sulla scena italiana; ecco il motivo delle diffuse condizioni di instabilità che aleggeranno ancora in Italia da nord a sud.

Solo sul finire della seconda decade, attorno al giorno 20 giugno, l'alta pressione atlantica proverà a slanciarsi verso l'Europa centrale:

Per l'Italia la coperta stabilizzante potrebbe essere ancora troppo corta, tuttavia sarebbe l'inizio di un qualcosa vagamente somigliante ad un estate canonica. Vedremo...