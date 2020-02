Meteo a 15 giorni: la ZAMPATA dell'INVERNO ci sarà?

Tutti si aspettano, almeno statisticamente, un vero episodio invernale generale in zona Cesarini. In altre parole freddo e neve per la fase finale di febbraio. Non sarà facile perché dovremo fare i conti con il vortice polare più pazzo degli ultimi anni, che produrrà un altro exploit proprio a cavallo di metà mese.



Abbiamo inoltre a che fare con un mastodontico anticiclone che rinnova la sua potenza di settimana in settimana e non ci consente di sperimentare altre condizioni che non sia quello di tempo asciutto e statico, oppure al massimo uggioso e piovigginoso, eccezion fatta per la breve sfuriata fredda di questi giorni.



L'idea è che l'anticiclone possa passare da una fase di relativa "quiescenza" ad una di esuberanza, cercando di distendere la sua proboscide sin verso il centro Europa; in questo modo intorno a lunedì 17 o martedì 18 potrebbero esserci le condizioni per un nuovo "strappo" freddo sulle nostre regioni adriatiche e meridionali.



Tutto questo sempre che la corrente a getto, che spirerà all'impazzata da ovest ad alta quota, decida finalmente di prendersi un caffè , perché altrimenti ci trascineremo sino a fine febbraio ed anche oltre con una modesta e mite variabilità atlantica noiosa e infruttuosa.



Proviamo allora a tracciare una vaga linea di tendenza ma i lettori sappiano che attualmente l'affidabilità di questa evoluzione è bassa (30-35%), poiché sussiste ancora troppa confusione tra un'emissione e l'altra del modello.



Ecco allora l'anticiclone spingersi verso nord intorno al 17-18, cosi come paventato sopra, il freddo scenderebbe nuovamente sui Balcani, andando a coinvolgere in parte ancora le nostre regioni adriatiche e meridionali, subito dopo l'anticiclone si coricherebbe nuovamente il centro Europa con movimento orario (spinto dal getto sempre abbastanza veemente), veicolando temporaneamente altro freddo sul meridione e il medio Adriatico:

Il quadro termico a 1500m mette in evidenza il freddo al centro e al sud, ma ancora una volta un nord al riparo da tutto:

IN SINTESI ecco le TRE ipotesi per il tempo da venerdì 14 a venerdì 21 febbraio:

1 fase inizialmente ancora votata a venti da ovest miti e variabilità senza fenomeni, poi virata a nord delle correnti dal 17-18 e fase più fredda, specie al centro e al sud con risvolti nevosi in Appennino (attendibilità bassa 35%)



2 per tutto il periodo fase ancora mite con modesti passaggi perturbati e precipitazioni deboli e di breve durata, in un contesto variabile con alcune finestre di tempo buono. (Attendibilità: bassa 35%)



3 altre ipotesi con attendibilità bassa complessiva del 30% che prevedono maggiore intrusività dell'Atlantico con piogge (15%) oppure anticiclone folle per tutto il periodo (15%)