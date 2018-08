METEO A 15 GIORNI: la tendenza da Ferragosto a fine mese, le ultimissime!

Il passaggio temporalesco previsto all'inizio della settimana di Ferragosto non lascerà il segno sulla stagione ma indubbiamente ridimensionerà i valori di temperatura, che per troppo tempo, pur non raggiungendo valori estremi, si sono mantenuti al di sopra delle medie del periodo.



Poco importa se ci sono stati temporali, essi hanno interessato solo alcune porzioni di territorio, lasciandone altre totalmente all'asciutto e al caldo costante e sfiancante.



Il passaggio di un fronte freddo rinfresca molto di più di molti temporali a macchia di leopardo che si ripetono per giorni in un contesto anticiclonico, perché il fronte determina un ricambio d'aria completo.



Entro giovedì 16 o venerdì 17 comunque l'anticiclone tornerà a dominare la scena favorendo un moderato rialzo termico. La stabilità dovrebbe proseguire almeno sino a domenica 19 agosto.



Da lunedì 20 la media degli scenari del modello americano promette l'ingresso graduale di correnti meno calde ed instabili dall'Atlantico con conseguenti nuove fasi temporalesche alternate a finestre di bel tempo.



Insomma una maggiore variabilità, che dovrebbe accompagnarci almeno sino a giovedì 23, ma probabilmente anche sino a domenica 26 agosto.



Nonostante questo, l'estate non si congederà affatto, mostrerà solo un volto più umano, in cui si potrà organizzare un pranzo all'aperto fra amici senza schiattare dal caldo, passeggiare senza doversi lamentare del sole a picco, vivere le serate all'aperto godendosi un po' di frescura, magari osservando qualche lampo in lontananza, l'estate è anche e soprattutto questa.



SINTESI da MERCOLEDI 15 AGOSTO a DOMENICA 26 AGOSTO

mercoledì 15 agosto: ancora qualche fenomeno di instabilità sul territorio, specie al centro, al sud e sul nord-est, clima gradevole, caldo più che accettabile. Migliora al nord-ovest.



giovedì 16 agosto: residui addensamenti in Appennino e sull'estremo nord-est con annessi locali rovesci temporaleschi pomeridiani, tendenza a miglioramento. Per il resto bel tempo e temperature in aumento.



da venerdì 17 a domenica 19 agosto: bel tempo ovunque e ulteriore rialzo termico, clima caldo, ma valori non estremi.



lunedì 20 agosto: possibile passaggio temporalesco al nord e su parte del centro, specie Toscana, Umbria e Marche. Bello altrove, temperature in calo al nord.



da martedì 21 a venerdì 24 agosto: fase variabile, momenti soleggiati si alterneranno a brevi momenti temporaleschi, più insistenti a ridosso delle montagne, temperature di nuovo in calo.



sabato 25 e domenica 26 agosto: tempo migliore con solo qualche temporale isolato sui monti. Caldo al massimo moderato.