Meteo a 15 giorni: la stratosfera potrebbe rovinare in piani dell'inverno

Da quanto si evince dall'analisi delle temperature a 10hPa sull'emisfero nord per i prossimi giorni, il vortice polare stratosferico avrà una grossa rilevanza sul tempo europeo e soprattutto sulle sorti del nostro inverno. Ecco la sua posizione attuale monitorata da questa mappa del modello americano che mostra l'intero emisfero nord:

Il vortice polare stratosferico è su di noi MA questa posizione, quando vi è collegamento tra i vari piani isobarici dell'atmosfera, determina per noi essenzialmente correnti occidentali miti e poco freddo. Ma c'è una novità! Per il fine settimana 17-18 gennaio eccolo fuggire verso il nord America:

Da qui l'episodio invernale atteso infatti dal prossimo fine settimana sino a giovedì 23, accompagnato peraltro da un richiamo di correnti fredde orientali e da moderato maltempo al centro e al sud. Qui una mappa prevista per martedì 21 gennaio, che evidenzia il vortice presente sul meridione:

Questa stoccata del Generale riuscirà grazie ad una temporanea frenata della corrente a getto, figlia dello spostamento verso il Canada del core del vortice polare stratosferico (come illustrato e documentato sopra), e alla contemporanea spinta di due onde più calde dalle basse latitudini verso le zone polari in sede troposferica sia nord americana che europea.



Una situazione però destinata a durare molto poco: infatti a breve, cioè da giovedì 23 gennaio, il vortice polare stratosferico si muoverà nuovamente verso l'Europa, accelerando le correnti zonali (cioè da ovest) in troposfera e riproponendo un tempo al massimo variabile e poco freddo, con le perturbazioni in transito soprattutto tra Scandinavia e centro Europa e forse solo verso fine mese anche alle nostre latitudini, in un contesto termico non molto freddo.



Ecco infatti come si prevede il vortice polare stratosferico per lunedì 27 gennaio sull'Europa:

Se andasse davvero cosi, il condizionamento della stratosfera sino ai piani bassi della troposfera sarebbe netto e non lascerebbe più molti dubbi sull'andamento della stagione.



IN SINTESI

tra martedì 21 e giovedì 23 gennaio freddo invernale con correnti da nord-est, tempo instabile su medio Adriatico e meridione con precipitazione sparsa, nevose sino a quote collinari, anche più in basso sulle Marche. Altrove sereno e ventoso.



da venerdì 24 a domenica 26 gennaio: tempo in miglioramento al centro e al sud, un po' di variabilità al nord ma senza fenomeni rilevanti. Temperature in aumento.



da lunedì 27 gennaio a fine mese: possibile transito della coda di qualche perturbazione al nord e sulla Toscana, specie da mercoledì 29 gennaio, con piogge sparse e qualche nevicata sulle Alpi oltre i 1200m. Attendibilità tutta da verificare.