Meteo a 15 giorni: la primavera rimarrà inquieta

Una primavera con gli anticicloni così lontani dal Mediterraneo non si vedeva da qualche anno. Una situazione che lascia così l'Italia esposte alle scorribande delle depressioni in arrivo dall'Atlantico, che trovano nell'umidità del Mediterraneo un fedele alleato per portare avanti il loro piano "bagnato".



Con un flusso zonale così basso di latitudine, con l'anticiclone delle Azzorre che se ne resta pigramente in Atlantico, anticicloni posizionati sulla Scandinavia, quello africano che appare l'ombra di se stesso, è abbastanza normale sperimentare condizioni di tempo instabile , a tratti anche perturbato.



Succederà così sin oltre la metà del mese secondo la media degli scenari del modello americano, che non scorge alcun cambiamento di circolazione almeno sino all'inizio della terza decade del mese.



Oltre tale data non è chiaramente lecito spingersi e sino ad allora il modello segnala ancora la presenza di questa importante anomalia barica ; in un simile contesto potrebbero verificarsi precipitazioni decisamente più abbondanti della norma, tali da determinare localmente anche situazioni di potenziale pericolo per il territorio, anche in considerazione del fatto che il manto nevoso in quota è destinato comunque a fondere a causa dell'avanzamento stagionale, pur rallentato da temperature relativamente fresche.



SINTESI PREVISIONALE DA GIOVEDI 12 A GIOVEDI 19 APRILE:

giovedì 12: ancora tempo instabile sull'insieme del Paese con precipitazioni sparse e solo qualche temporanea schiarita.



venerdì 13: temporaneo miglioramento e clima mite.



sabato 14 e domenica 15 aprile: moderato maltempo sul nord-ovest e la Toscana in estensione al nord-est, all'Umbria, alla Toscana e alla Sardegna, altrove parzialmente soleggiato o velato e temporaneamente più caldo.



lunedì 16 aprile: instabile su gran parte del Paese con piogge sparse, rovesci locali e qualche breve temporale alternato a schiarite, temperature in calo.



martedì 17 aprile e mercoledì 18 aprile: si rinnoveranno condizioni di tempo instabile con brevi temporali nelle ore pomeridiane sulle zone interne ed appenniniche, più raramente nelle Alpi, schiarite mattutine.



giovedì 19 aprile: variabilità con prevalenza di schiarite, clima mite.