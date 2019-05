Meteo a 15 giorni: la luce dell'estate in fondo al tunnel (dell'instabilità)

L'alta pressione e il caldo fanno capolino di tanto in tanto nelle code dei modelli. Questa mattina è toccato al modello europeo, adesso qualcosa si apprezza anche tra le maglie dell'elaborato americano.

Si tratta di un segnale debole che non è ancora in grado di tracciare una linea di tendenza ben definita; tuttavia, qualche passo avanti verso la bella stagione dovrebbe essere compiuto con l'ingresso del nuovo mese.

La mappa sinottica relativa a venerdi 1 giugno mostra ancora i segni di un'instabilità latente che faticherà non poco ad abbandonare l'Italia.

Notate l'alta pressione che tenterà di avvicinarsi maggiormente ai nostri lidi; tuttavia, sull'Italia, dominerà ancora una circolazione moderatamente instabile da nord-ovest (frecce blu) che potrebbe favorire la nascita di rovesci e temporali specie al nord e nelle zone interne dell'Italia centrale, in un contesto termico ancora non votato al caldo.

Volgendo lo sguardo oltre, la fascia delle correnti occidentali atlantiche dovrebbe progressivamente alzarzi di latitudine sotto la spinta dell'alta pressione di matrice africana. Ecco la media degli scenari imbastita questo pomeriggio dal modello americano per martedi 4 giugno:

Notiamo un ulteriore piccolo passo avanti verso la stagione estiva. Le correnti sulla media Europa diventeranno occidentali; ciò dovrebbe favorire un aumento della pressione al centro e al meridione, dove il tempo sarà stabile e abbastanza caldo.

Le regioni settentrionali resteranno lambite dal flusso perturbato occidentale (frecce nere) ed avranno ancora temporali specie su Alpi, Prealpi e settori pianeggianti posti a nord del Po.

Successivamente, nella giornata di giovedi 6 giugno, il modello americano questo pomeriggio opta per un'invasione dell'alta pressione africana da nord a sud con bel tempo e caldo in accentuazione:

Ecco finalmente l'estate sull'Italia...un'estate non particolarmente solida, ma comunque in grado di dispensare sole e caldo da nord a sud sul Bel Paese. Vedremo se le cose andranno in questi termini oppure se vi sarà un'altro rinvio....