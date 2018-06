Meteo a 15 giorni: l'ondata di CALDO in arrivo quanto durerà?

Primo tentativo delle masse d'aria africane di insinuarsi nel cuore del Mediterraneo. Succederà nel corso del week-end 30 giugno-1° luglio e proseguirà almeno sino a mercoledì 4, portando valori sino a circa 24°C a 1500m sulle Alpi, sino a 20°C alla stessa quota sul resto del Paese, e facendoci vivere alcune giornate di "passione".



Il caldo diverrà fastidioso e poi opprimente sin da domenica 1° luglio e proseguirà così sino a mercoledì 4, entro giovedì 5 invece al settentrione potrebbe farsi strada un'onda perturbata da ovest, in grado di dispensare alcuni temporali e di determinare un calo almeno parziale delle temperature, che il centro avvertirà in maniera molto meno evidente, il sud per niente.



Affinché la calura possa essere allontanata almeno temporaneamente e in modo più netto dal Paese, occorrerà attendere almeno il 9-10 luglio, quando una seconda saccatura potrebbe tentare di spingere aria fresca da ovest in direzione del nostro Paese. Troppo lontano però per parlarne "seriamente", meglio confermare un cambiamento alla volta.



La certezza al momento sarà l'onda di calore in arrivo, l'opzione il guasto temporalesco sul settentrione entro il 4-5, per nulla scontato al momento, ma assolutamente da considerare, visto che i principali modelli lo contemplano.



Che temperature si raggiungeranno? Tra l'1 ed il 5 luglio aspettiamoci anche punte di 35°C (o localmente superiori) su diverse località del nord, del centro e della Sardegna, specie all'interno e nelle grandi aree urbane.



SINTESI PREVISIONALE da MARTEDI 3 a MARTEDI 10 LUGLIO:

martedì 3 e mercoledì 4 luglio: soleggiato e caldo su tutto il Paese, punte di 34-35°C, forse anche superiori localmente. Caldo afoso ed opprimente.



giovedì 5 luglio: possibili temporali in arrivo al nord e meno caldo a partire da ovest.



venerdì 6 luglio: ancora un po' instabile sul nord-est, marginalmente sull'Appennino centrale con qualche temporale pomeridiano, clima accettabile al nord, caldo moderato al centro e intenso al sud.



sabato 7 luglio e domenica 8 luglio: nuovamente soleggiato e caldo ovunque, più intenso al sud.



lunedì 9 luglio e martedì 10 luglio: da verificare il possibile inserimento da ovest di un'altra saccatura con annessi temporali tra nord e centro e conseguente calo termico.