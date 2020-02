Meteo a 15 giorni: l'inverno umiliato da correnti MITI occidentali

Non ci sono novità. L'inverno rientrerà nel suo "coma profondo" da venerdì 7 febbraio e ci rimarrà per diversi giorni, almeno sino alla metà del mese, forse oltre. Sul centro e soprattutto sul nord del Continente ci sarà del dinamismo e alcune precipitazioni, anche di tipo nevoso, ma sul Mediterraneo la protezione dell'anticiclone limiterà le intrusioni delle perturbazioni atlantiche al minimo sindacale.



Qui una mappa che testimonia la situazione prevista per martedì 11 febbraio: depressioni, maltempo e venti forti con neve a quote basse (ma difficilmente in pianura) colpiranno le nazioni a nord delle Alpi, noi riceveremo il solito contributo di aria umida da ovest, qualche annuvolamento, qualche pioggia su Liguria e Toscana e nulla più.

Si andrà avanti cosi sino alla metà del mese. Qui sotto vediamo una mappa relativa alla distribuzione termica sul Continente a 1500m per mercoledì 12 febbraio, dalla quale si evince perfettamente quanto appena esposto:

Addirittura intorno a sabato 15 l'anticiclone potrebbe espandersi ulteriormente verso nord, sia pure solo temporaneamente, regalandoci ulteriore stabilità e confermando l'andamento termico decisamente mite, nettamente superiore alla media del periodo:

Solo nella seconda parte del mese, cioè da lunedì 17, sembrerebbe possibile l'allentamento della tensione zonale e il possibile inserimento di una saccatura atlantica con conseguente moderato maltempo in stile tardo autunnale, ma tale eventualità ha un'attendibilità ancora decisamente bassa, anche solo per approfondirne le dinamiche, seguite dunque gli aggiornamenti!



IN SINTESI

Dopo la breve sfuriata invernale che ci attende, da venerdì 7 almeno sino alla metà del mese di febbraio sperimenteremo ancora temperature miti e una moderata variabilità, con qualche pioggia solo tra Liguria ed alto Tirreno. Possibili cambiamenti in vista solo da lunedì 17 in poi, ma con attendibilità ancora bassa.