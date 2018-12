Meteo a 15 giorni: l'INVERNO tornerà a fare sul serio!

Gli amanti del bel tempo e della mitezza si godano questa settimana, perchè la prossima presenterà una situazione completamente diversa sia dal punto di vista termico che fenomenologico.

Quest'oggi usciamo dai confini europei e vi mostriamo la previsione a livello emisferico del modello americano valida per martedi 11 dicembre.

Si nota molto bene il BLOCCO delle correnti occidentali indotto dall'allungo verso nord dell'alta pressione atlantica (l'artefice della mitezza attuale).

Questa mossa butterà giù aria molto fredda che in un primo tempo dilagherà sull'Europa centro-orientale, poi anche in Italia.

La prima parte della settimana prossima, indicativamente da lunedi 10 a mercoledi 12 dicembre, vedrà un tracollo dei termometri sul Bel Paese con la neve che cadrà a quote molto basse, se non addirittura in pianura, su diverse regioni del centro e del meridione.

Le regioni settentrionali resteranno in un primo tempo sfavorite dall'arrivo delle precipitazioni stante la direttrice troppo settentrionale delle correnti.

Se con un balzo virtuale ci portiamo alla metà del mese di dicembre (la seconda mappa mostra la situazione prevista per venerdì 14), notiamo l'isolamento di una vasta zona di alta pressione sull'Europa orientale.

L'aria fredda potrebbe spingersi molto ad ovest e andare in confluenza con una corrente più temperata di matrice oceanica, mossa da una vasta saccatura in ingresso sull'Europa occidentale.

Se così fosse (ma ovviamente urgono molte conferme a riguardo) scatterebbe l'ora della neve anche per il nord con la famosa NEVICATA da ADDOLCIMENTO.

Al centro e al meridione le correnti da nord verrebbero sostituite da venti più tiepidi di Scirocco con aumento delle temperature e limite della neve in salita; nei prossimi giorni faremo il punto della situazione alla luce delle nuove emissioni modellistiche; voi però continuate a seguirci!

