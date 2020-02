Meteo a 15 giorni: l'inverno proverà a movimentarsi

Un getto così intenso non si vedeva da tempo; un fiume in piena che tutto travolge, in accordo con la massima tensione zonale elargita dal vortice polare troposferico. Le correnti saranno talmente intense da mettere in crisi addirittura la stessa alta pressione.

In pratica, il vortice polare sarà ricolmo di aria fredda e non potendola scaricare verso le basse latitudini attraverso scambi meridiani, tenderà ad ingigantirsi sempre di piu, fino ad interessare (seppure marginalmente) anche la nostra Penisola.

Di seguito vi mostriamo il quadro sinottico estrapolato questo pomeriggio dal modello americano per sabato 15 febbraio:

Ribadiamo che un getto di questa intensità non si vede spesso, neppure alle alte latitudini. Si tratterà di aria nel complesso mite, che garantirà all'Italia un clima ventoso, con mareggiate lungo le coste esposte a ponente.

Le precipitazioni non saranno molte, ad eccezione dei settori alpini occidentali che con questa situazione faranno incetta di neve specie sui settori al confine con la Francia.

Per ciò che concerne l'Italia, avremo rovesci sul Tirreno e le aree interne appenniniche che saranno inoltre battute da venti impetuosi. Altrove il tempo resterà asciutto.

Nei giorni seguenti il getto tenderà lentamente a perdere potenza e di conseguenza ad ondulare maggiormente. All'interno dei cavi d'onda verranno ospitati i sistemi frontali che presenteranno un carattere di maggiore (anche se relativa) stazionarietà.

Il primo della serie viene inquadrato oggi dal modello americano per mercoledi 19 febbraio:

Se le cose andassero in questi termini, sull'Italia si avrebbe un vero e proprio peggioramento ad iniziare dal nord, ma in estensione a tutta l'Italia nei giorni seguenti, con rischio di nevicate anche a bassa quote sule Alpi e il centro-nord dell'Appennino.

Si tratta di proiezioni a lungo termine che dovranno essere vagliate con le nuove emissioni modellistiche. Continuate quindi a seguirci...

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI



>>> altre località