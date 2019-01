Meteo a 15 giorni: l'inverno ci mostrerà il suo volto più crudo?

Prima di addentrarci in questa succulenta analisi, facciamo una piccola premessa; benché le quotazioni per una terza decade di gennaio dai connotati invernali in Italia stiano salendo, la situazione è ancora in evoluzione; di conseguenza è bene non prendere come oro colato le mappe che apporremo all'interno di questa disamina.

Fatta questa doverosa premessa, sembra che l'inverno voglia calare un asso sul Mediterraneo centro-occidentale a metà della settimana prossima, con la complicità di un anticiclone azzorriano finalmente propenso a puntare verso nord.

La prima mappa mostra la media degli scenari imbastita dal modello americano per mercoledi 23 gennaio ; a dare manforte a questa cartina dalle elevate potenzialità fredde e perturbate specie al centro-nord, abbiamo la media ens del modello europeo, che risulta quasi sovrapponibile.

Inutile dire che con questa situazione aumenterebbero le possibilità di avere nevicate a quote molto basse, se non addirittura in pianura, al centro-nord.

La massa d'aria artica molto fredda ed instabile, a contatto con le acque più tiepide del Mare Nostrum, darà origine ad una depressione dalla posizione ancora molto incerta (seconda mappa).

Oltre a determinare generali condizioni di maltempo sull'Italia, la medesima depressione potrebbe catturare aria molto fredda dall'est europeo, scaraventandola in direzione dell'Europa centrale e del nord Italia (seconda mappa).

Il contrasto con le correnti più tiepide in risalita da sud potrebbe dare luogo a nevicate importanti sulle nostre regioni settentrionali e parte di quelle centrali.

Se poi ci spingiamo oltre ed andiamo a curiosare nei run alternativi del modello di oltre oceano troviamo "pazzie meteo" davvero singolari.

La terza mappa ha un'attendibilità molto bassa, attorno al 20%; mostra per lunedi 28 gennaio la completa distruzione del Vortice Polare troposferico; ciò avrà come conseguenza una situazione di maltempo singolare sulla nostra Penisola, con tanta pioggia al sud e neve su molte aree del nord e del centro.

Ribadiamo che si tratta per il momento solo di ipotesi, non di previsioni in senso stretto. Domani saremo comunque qui a fare il punto della situazione, continuate pertanto a seguirci.

Se metti "Mi piace" sulla nostra pagina Facebook riceverai i nostri aggiornamenti meteo direttamente sulla tua bacheca di Facebook e potrai interagire con tutti gli altri nostri fan: https://www.facebook.com/MeteoLive