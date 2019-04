Meteo a 15 giorni: l'instabilità metterà radici sul nostro Paese!

Ormai è una cosa assodata: l'alta pressione sembra avere vita facile in Italia solo nel periodo invernale; vi ricordate i balzi della figura stabilizzante atlantica che in men che non si dica ci piombava addosso dall'oceano, deviando tutto il freddo e il maltempo verso levante? La primavera, fortunatamente, ha attenuato molto questa sua tendenza, consentendo il ritorno della pioggia su molte regioni italiane.

Ora però si guarda avanti...e davanti a noi (per il momento) c'è solo instabilità.

Anche maggio, terzo mese della primavera meteorologica, debutterà con molte nubi e precipitazioni sullo Stivale, alternate comunque a periodi asciutti e in parte anche soleggiati.

Ecco la situazione sinottica prevista dal modello americano per la metà della settimana prossima in Italia, in particolare per giovedi 9 maggio:

Nuova depressione sul Mar Ligure e nuovi episodi di maltempo che potrebbero coinvolgere molte regioni italiane, specie quelle centro-settentrionali.

Le alte pressioni resteranno pigre e lontane dalla scena meteorologica mediterranea; una di queste limiterà la sua influenza ai settori centro-meridionali della Penisola Iberica.

Volgendo lo sguardo al secondo fine settimana di maggio, le mappe oggi a nostra disposizione non danno una via d'uscita a questa situazione. Ecco le prospettive imbastite oggi dal modello americano per domenica 12 maggio:

Si nota il ritorno di una cintura anticiclonica che interesserà le alte latitudini, segnatamente la regione scandinava. Più a sud, sull'Europa centrale e sull'Italia, vigerà ancora un regime depressionario che renderà il tempo irrequieto con rovesci e temporali sparsi associati ad un clima non caldo.

Per avere un'idea più chiara di come e dove potrebbero ripartirsi le precipitazioni nella giornata di domenica 12 maggio, controlliamo la mappa della probabilità di pioggia imbastita questo pomeriggio in base ai 20 scenari che compongono il modello americano per la giornata medesima:

Ecco le piogge a macchia di leopardo sull'italia, chiaro segno di una situazione instabile. Notate che gli eventuali rovesci tenderanno a concentrarsi soprattutto nelle aree interne e montuose, risultando meno probabili lungo le pianure e le coste.

