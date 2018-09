Meteo a 15 giorni: l'estate settembrina ai saluti finali?

La prossima settimana un flusso di correnti da nord-est nei bassi strati andrà FORSE a determinare un rientro di aria nettamente più fresca sulle nostre regioni adriatiche e sul settentrione, che da quel momento non potranno più riportarsi sui valori praticamente estivi di questa settimana.



Vero, l'anticiclone potrebbe comunque riuscire in qualche modo a resistere sino alla fine del mese, ma l'impressione è che una svolta sia imminente, soprattutto nel momento in cui gli ex uragani non interferiranno più in Europa con il normale andamento stagionale.



La media degli scenari del modello americano insiste nel proporre instabilità e aria fresca lungo le regioni adriatiche sino alla fine del mese ma con l'anticiclone sempre in grado di respingere l'affondo perturbato definitivo che chiuderebbe i conti con questo lungo periodo di relative calme atmosferiche.



L'emissione ufficiale invece i conti vorrebbe chiuderli eccome: propone infatti l'affondo molto marcato di una saccatura atlantica con tanto di maltempo su tutto il Paese a partire da ovest e tanti saluti alla bella stagione.



Quale di questi è lo scenario più attendibile? Sicuramente quello tracciato dalla media degli scenari, ma il segnale che arriva dalla corsa ufficiale non è da trascurare.



Ci sono state peraltro finali di stagione testardi, che non hanno mollato sino ad ottobre inoltrato, salvo poi sfociare in alluvioni devastanti ad inizio novembre. Speriamo non sia questa un'annata simile.



SINTESI PREVISIONALE da martedì 25 settembre a martedì 2 ottobre:

martedì 25 settembre: rientro di aria molto fresca da nord est lungo le regioni adriatiche e sul settentrione con nuvolaglia e calo delle temperature, più sole ma tempo ventoso sul Tirreno.



mercoledì 26 settembre: ancora un po' di vento dai quadranti orientali sull'Italia con aria fresca concentrata al nord e in Adriatico, ma con corrente in attenuazione.



giovedì 27 settembre: altro affondo di aria instabile da nord-ovest verso sud est con nuvolaglia in rapido transito da nord-ovest verso sud est ma con fenomeni modesti e transitori, quasi tutti concentrati sul nord-est, l'Emilia-Romagna ed il centro-sud. A seguire rinforzo dei venti da nord, clima gradevole, fresco al mattino.



venerdì 28 settembre: residui addensamenti lungo il medio Adriatico ed il meridione con locali rovesci, tempo buono altrove, ancora venti di tramontana al sud e sul medio Adriatico, dove seguiterà a fare fresco, clima mite altrove.



sabato 29 e domenica 30 settembre: bel tempo ovunque. Temporaneo rafforzamento dell'alta pressione.



lunedì 1° ottobre e martedì 2 ottobre: qui da verificare una massiccia offensiva perturbata da ovest.